نائب امين عام "الديمقراطية": قضيتنا ومنطقتنا مقبلتان على مرحلة جديدة

وطن: وصف فهد سليمان، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الإجراءات الأمنية المتشددة التي اتخذتها حكومة نتنياهو الفاشية، بحق عوائل شهداء عمليتي القدس وسلوان، وعدد آخر من الأسرى، بأنها تعبير عن فشل دولة الاحتلال في استئصال المقاومة لأبناء شعبنا، وعن فشل ما يسمى بالاستراتيجية الأمنية لجيش الاحتلال وشرطته، في وقف النضال الفلسطيني بأشكاله المختلفة في المواجهة المفتوحة مع الاحتلال والاستيطان، ولأجل تحرير الأرض وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.

وأوضح فهد سليمان خلال ندوة في مخيم اليرموك بسوريا، أن لجوء دولة الاحتلال إلى العنف الدموي، سوف يؤجّج ويسعّر نار المقاومة في الأراضي المحتلة، مشددا على ضرورة تعميق الوحدة الوطنية والميدانية لشعبنا، وعدم السماح للانقسامات السياسية بين حركتي فتح وحماس، أن تمس هذه الوحدة.

ووصف «وحدة الشعب الفلسطيني» و«وحدة حقوقه» و«وحدته النضالية» بالثالوث المقدس، الذي علينا جميعاً أن نعمقه وصولاً إلى التوافق على استراتيجية سياسية وطنية، ووحدة داخلية تعيد بناء نظامنا السياسي الفلسطيني، وترسم برنامجنا النضالي بعلاماته المعروفة، في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة، ورسم الآليات والخطوات التي تعزز وحدة الجبهات والساحات .

واشار الى أن العالم يعيش حالة انتقالية يغادر فيها نظام القطب الواحد والهيمنة المتفردة للولايات المتحدة، لصالح نظام جديد، لم تتضح معالمه بعد.

وأكد فهد سليمان، أن دولة الاحتلال بعد انتخاب الكنيست الـ25 دخلت مرحلة جديدة، تعيد فيها حكومة نتنياهو النظام السياسي الإسرائيلي "ليصبح أقل ليبرالية"، تتراجع فيه دور السلطة القضائية، وتفقد استقلاليتها، وتندمج فيه السلطة التشريعية بأكثريتها المؤيدة للحكومة مع السلطة التنفيذية، ما يهدد بإمكانية تصاعد المعارضة اليهودية حول طبيعة النظام، دون أن يعني ذلك أن ثمة صراعاً إسرائيلياً يهودياً يدور حول الموقف من المسألة الفلسطينية.

كذلك أكد فهد سليمان أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من تصاعد في المقاومة هو بداية لمرحلة جديدة، نجحت في الضغط على القيادة الرسمية الفلسطينية التي رأت نفسها في ظل التصعيد الإسرائيلي، وتصاعد المجابهة الشعبية وحركته على وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، دون أن نستبعد ما سوف تتعرض له القيادة الرسمية من ضغوط أميركية وغربية للتراجع عن قرارها.