مدفيديف: وزيرة الخارجية الألمانية "حمقاء مفيدة"

وطن: وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك بـ"الحمقاء المفيدة"، بعد تصريحها بأن أوروبا في حالة "حرب مع روسيا".

وقال ميدفيديف، عبر حسابه على تويتر: "عبارة جذابة: نحن في حالة حرب ضد روسيا، وليس ضد بعضنا بعض. أليس الأمر جيدا عندما تكون وزيرة خارجية ألمانيا حمقاء تماما ومفيدة بهذا الشكل؟".

وجاءت تغريدة المسؤول الروسي ردا على وزيرة الخارجية الألمانية التي استخدمت هذه العبارة في جلسة الأربعاء للجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي في مدينة سترابيرغ.

وقالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر في الجلسة "نحن (أوروبا) نخوض حربا ضد روسيا وليس ضد بعضنا البعض"، وهو تصريح اعتبره البعض زلة لسان أوقعت فيها الوزيرة بلادها في مأزق.

وطالبت بيربوك بفعل المزيد فيما يتعلق بالدبابات "لكن الشيء الأهم هو أن نفعل ذلك معا وألا نلقي اللوم على بعضنا البعض في أوروبا".

واستدعى التصريح توضيحا من برلين، حيث قالت وزارة الخارجية الألمانية، الخميس، إن تقديم الدعم لكييف لا يعني أن ألمانيا طرفا في الصراع في أوكرانيا.