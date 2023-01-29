ضمن ردوده الانتقامية.. الاحتلال يباشر عملية هدم "سريعة" لـ 15 منزلا في القدس

وطن: بدأت قوات الاحتلال اليوم الأحد، بتنفيذ مخطط انتقامي يقضي بهدم 15 منزلًا فلسطينيًا بالقدس المحتلة، بناء على تعليمات وزير "الامن القومي" الفاشي ايتمار بن غفير.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإنه وبإيعاز من "وزير الأمن القومي" إيتمار بن غفير، بدأت عملية الهدم هذا الصباح.

واقدمت قوات الاحتلال صباح اليوم على هدم منزل يعود للمواطن محمد راتب مطر في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس، بذريعة البناء دون ترخيص.