استشهاد شاب واصابة اخر برصاص الاحتلال خلال عبورهما من سوريا إلى الجولان المحتل

وطن: استشهد شاب وأصيب اخر برصاص الاحتلال خلال عبورهما الى الجولان السوري المحتل.

وأطلق جيش الاحتلال في الجولان السوري المحتل، اليوم الأحد، النار على شخصين عبرا إلى الجولان المحتل من الأراضي السورية، واستشهد أحدهما، والثاني نجح بالانسحاب والعودة إلى الأراضي السورية، على حد زعم جيش الاحتلال.

وأشار الناطق باسم الجيش إلى أن الشخصين كانا مسلحين ولم تُسجّل إصابات بصفوف الجيش.

ونقلت وسائل إعلام عبرية أن الشخص الآخر الذي نجح بالعودة إلى الأراضي السورية أُصيب أيضًا برصاص الاحتلال.