استشهاد كرم سلمان برصاص الاحتلال قرب مستوطنة "كدوميم"

وطن: استشهد شاب برصاص أحد عناصر الأمن في مستوطنة "كدوميم" شرق قلقيلية، مساء السبت.

وأفادت مصادر فلسطينية أن منفذ عملية "كدوميم" شرق قلقيلية، هو الشاب كرم علي أحمد سلمان (18 عاما) من سكان قرية قوصين .

ونعت مساجد البلدة الشهيد كرم سلمان.

وزعمت مصادر عبرية أن الشهيد كان بحوزته مسدس وقد جرى إطلاق النار عليه بعد محاولته تنفيذ عملية في المنطقة الشمالية للمستوطنة.

ودوّت صفارات الإنذار في مستوطنة "كدوميم" في ما اعتبروه اشتباه بمحاولة تنفيذ عملية، وجرى مطالبة المستوطنين بالتزام منازلهم وعدم الخروج منها.