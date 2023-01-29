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اسعار صرف العملات

29.01.2023 07:15 AM
اسعار صرف العملات

وطن: جاءت اسعار العملات لليوم الأحد:

الدولار: 3.44 شيكل

الدينار الاردني: 4.85 شيكل

اليورو: 3.73 شيكل

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