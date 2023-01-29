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يوسف ذو الوجه البشوش .. قمر جديد يلتحق بأقمار فلسطين
ارتفاع تسجيل الشركات في العام 2022 .. تفسيراتٌ ودلالات
أكاديمية "وطن" ومركز "شاهد" يطلقان دليلاً إرشادياً إعلامياً ...
بعد اجتماعها.. القيادة تعلن وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال و ...
وزارة الصحة: الاحتلال الاسرائيلي تعمد استهداف مشفى جنين الحك ...
الاحتلال يغلق منزل عائلة الشهيد خيري علقم
استشهاد كرم سلمان برصاص الاحتلال قرب مستوطنة "كدوميم"
الاحتلال يقتحم مخيم عقبة جبر جنوب أريحا
مستوطنون يعتدون على المواطنين في عدة طرق ومفترقات في الضفة
إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب بلدة يعبد جنوب جنين
جنرال أمريكي يتوقع الدخول في حرب مع الصين خلال عامين
الإمارات تدين عملية القدس وتصفها بـ "الإرهابية" و "الجريمة ا ...
وزير الدفاع الألماني يستبعد توريد طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا
"بلومبيرغ": مسؤولون أمريكيون وأوروبيون قلقون من تكرار سيناري ...
الأمم المتحدة تحذّر من نسبة جوع مفزعة في سوريا
"بسطة عدس" وسط نابلس.. وسيلة الشاب سلطان في مكافحة البطالة
المواطنة أبو ارجيلة من غزة تحوَّل أرضها الحُدودية إلى مزار س ...
أبو عياش تحدى الإعاقة بالنحت على خشب الزيتون
المواطن عمايرة يعيش في بيت متهالك ويناشد الجهات المختصة بمسا ...
أهالي طاروسة قضاء الخليل يناشدون عبر وطن بحل مشكلة "طريق الم ...
مائة وألف عام من حوار الحضارات روسيا _ فاسطين
أمل خريشة تكتب..شعب عظيم قادر دوما على اغناء مسار مقاومته
فادي أبوبكر يكتب ..اليمين المتطرّف يضع الكيان الإسرائيلي على ...
إبراهيم أبو عواد يكتب.. رمزية اللغة وسيطرة الإنسان على الطبي ...
د. رمزي عودة يكتب.. تطهير عرقي إسرائيلي جديد
تحقيق استقصائي لوطن: الدعم الحكومي للجمعيات.. معايير واضحة ف ...
أين ذهبت أموال التبرعات التي جمعتها وزارة الأوقاف لصالح اللا ...
تحقيق استقصائي لوطن: "المواد الأساسية.. تلاعبٌ بالأسعار وغيا ...
تحقيق استقصائي لوطن: "الحمامات العامة .. قضاءُ الحاجة أمرٌ ص ...
تحقيق استقصائي لوطن: " ضريبة الأملاك.. صراعُ البلديات والمال ...
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اسعار صرف العملات
29.01.2023
07:15 AM
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: جاءت اسعار العملات لليوم الأحد:
الدولار: 3.44 شيكل
الدينار الاردني: 4.85 شيكل
اليورو: 3.73 شيكل
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