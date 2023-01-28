"نتنياهو" مهددًا : ردنا على عملية القدس سيكون قويا وسريعا ودقيقا

وطن: هدد رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم السبت، بالرد على عملية القدس التي اسفرت عن مقتل 7 مستوطنين إصابة آخرين، أمس الجمعة.

وقال "نتنياهو" في مستهل جلسة "الكابينت":" ردنا سيكون قويا وسريعا ودقيقا، من يحاول أن يؤذينا فإننا سنؤذيه وكل من يساعده".

وأضاف:" سنقوم بإغلاق منازل منفذي العمليات ونسعى لتدميرها بإجراءات عاجلة".

وبين رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، أنه سيطرح على "الكابينت"الليلة إجراءات إضافية لمكافحة "الإرهاب"، زاعماً أن هذه الحكومة ستعمل بحزم وقوة ضد "الإرهاب".

ومن المزمع أن يناقش "الكابينيت" عدة مقترحات من بينها؛ تقديم قانون تهجير وطرد عائلات منفذي العمليات، غلق فوري لمنازل منفذي العمليات، اعتقال أقارب منفذي العمليات، تعزيز قوات الجيش في الضفة الغربية وتسهيل وتسريع عملية ترخيص حيازة السلاح لليهود.

ورفعت شرطة الاحتلال حالة تأهبها بعد وقوع عملية إطلاق نار خلال ساعات في مدينة القدس المحتلة، إذ جرى إلغاء إجازات عناصر الشرطة في منطقة القدس ومناطق أخرى، كما رفعت "نجمة داود الحمراء" حالة تأهبها إلى الدرجة الثالثة وهي القصوى.

وعزز جيش الاحتلال قواته في الضفة الغربية المحتلة بثلاث كتائب إضافية، على أن تزيد من انتشارها في المنطقة وعلى طول جدار الفصل العنصري، فيما دعت الشرطة الإسرائيلية حملة السلاح المرخص إلى حيازته معهم.