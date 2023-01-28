الدوري الإيطالي.. إنتر يعود بفوز ثمين ويرتقي لمركز الوصافة

وطن: صعد نادي إنتر إلى وصافة الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتا بعدما حقق فوزا صعبا وثمينا على مضيفه كريمونيزي بنتيجة 2-1 في مباراة جمعتهما يوم السبت لحساب الجولة الـ19 من "الكالتشيو".

وكان كريمونيزي سباقا للتسجيل في الدقيقة 11، عن طريق لاعبه ديفيد أوكيريكي، قبل أن يرد إنتر بهدفين أحرزهما مهاجمه الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقتين 21 و65.

ورفع إنتر رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني مؤقتا في انتظار اكتمال باقي مباريات المرحة، ويتخلف بفارق 10 نقاط عن نابولي المتصدر الذي يواجه غدا الأحد ضيفه روما في قمة المرحلة الـ20.

أما كريمونيزي، فقد ظل في المركز الـ20 الأخير برصيد ثماني نقاط.

المصدر: RT