مائة وألف عام من حوار الحضارات روسيا _ فاسطين

كتب فخري عبدالفتاح :

تمهيد:

كتاب جديد يحمل هذا العنوان يدفعه البروفيسور الدكتور عمر محاميد للمكتبة العربية. ويشكل هذا الكتاب نبضة دفع جديدة ترتقي بالحوار الثقافي العربي الروسي خطوات إلى الأمام ويعزز مقولة الثقافة كلغة حوار حضارية تساهم في تعزيز العلاقات الثقافية بين الشعوب المتباينة. بالإضافة الى هذا، فإن كتاب د. محاميد يصلح كتأريخ للحوار الثقافي بين الشعب الفلسطيني والشعب الروسي. لذلك تكون الساحة الثقافية قد استقبلت هذا الكتاب بالحفاوة التي يستحقها، خصوصا بعد ما جاءت هذه المحاولة بما يشبه المقاربة بين ما ورد في هذا الكتاب وكتاب الشاعر الفلسطيني

الكبير المناضل الشيوعي معين بسيسو المعنون بـ " الاتحاد السوفييتي لي".

المقدمة: صحيح أن العالم بمجموعاته البشرية المختلفة قد جرب أشكالاً متعددة من اللغات كي تتمكن من التفاهم فيما بينها. ولعل أولى أشكال اللغات بدائية، لتحقيق تفاهم ما؛ كانت لغة القوة والسلاح، ثم حدث ما يشبه عملية ارتقاء للأعلى فكانت التجارة كلغة مصالح متبادلة النفع. بعد ذلك اتجه العالم وبعض المحموعات البشرية إلى لغة السياسة والديبلوماسية... ومع ذلك لم تصمد، دائما، لغة الدبلوماسية لتتوالى الإنتكاسات مرة بعد أخرى؛ حتى جاءت الثقافة لتحقق ما عجزت عن تحقيقه الدبلوماسية. ولعل ما جرى على امتداد العشرة قرون ويزيد من حوار ثقافي يعزز قيماً حضارية مهدت الطريق لحوار ثقافي نتج عنه نماءاً ورخاءاً وتعاظم يوماً إثر يوم، وعلى الدوام. ويتواصل هذا الحوار الثقافي – الحضاري بي شعب روسيا والشعب ويرتقي نحو علاقات ثابتة ومتواصلة، خصوصا بعد ما قامت به روسيا من تأهيل المئات؛ بل الآلاف من الكوادر الفلسطينية والعربية عموماً. ولا يستطيع أحد أن ينكر، أن ما جرى من بناء وتقدم طيلة الثلاثين عاما المنصرمة، كانت قد قامت على أكتاف الكوادر التي قامت روسيا بتأهيلها. وإن كنا هنا لا نريد المبالغة نقول: إن حوار الثقافة الحضاري الروسي العربي هو نموذجاً لحوار راق، يشف عن فهم متقدم وفاعل لأهمية هذا الشكل من الحوار الثقافي الحضاري, وفي هذا السياق نقول ان الفضل الأكبر يعود الى بعد النظر الذي تحلت به القيادة السياسية في الاتحاد السوفييتي التي فتحت هذا الباب؛ وهذه حقيقة قد تصدم البعض، لكنها حقيقة يجب الإعتراف بها. صحيح أن القيادة السوفييتية عندما التقطت أهمية هذه القناة لم تبدأ من الصفر، وإنما كانت قد استندت لإرث خصب على مدى العديد من السنوات من هذا الحوار.

يقول البروفيسور عمر محاميد في كتابه مائة وألف عام من حوار الحضارات ان هذا الحوار يمتد عميقاً بجذوره في التاريخ: " ومنذ أيام الخليفة العباسي المقتدر بالله وبأمر من الوزير حامد بن عباس وزير المقتدر بالله، تم تكليف الرحالة أحمد بن فضلان بتاريخ 21 حزيران الموافق يو الخميس من عام 912 الذي قام برحلة الى الروسية يرافقه جيش من كبار العلماء المسلمين؛ وبطلب من الأأمير الروسي فلاديمير. وفي عام 2021 في الحادي من حزيران وصل الزعيم الروسي فلاديمير بوتين الى الأراضي الفلسطينية حيث قام بتدشين المركز الثقافي الروسي في مدينة المهد بيت لحم، وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود هعباس، وليدشن مائة وألف عام من العلاقات التي جمعت بين روسيا والعرب، بين روسيا وفلسطين. فمن الوزير حامد عباس الى الرئيس محمود عباس ومن الأمير فلاديمير أمير كييفسكي روس الى الزعيم الأممي الكبير فلاديمير بوتين مساحة شاسعة من الحوار الثقافي الحضاري . وقد كان لرسالة أحمد بن فضلان الأثر الكبير في التأسيس لهذا الإرث الحظيم من الحوار الثقافي الذي يصلح ليكون نموذجاً سابقاً ومتقدماً من حوار الحضارات.

لم علاقات فلسطين – روسيا

تفقد فلسطين اهميتها على مر الايام منذ محاولات احتلالها من قبل العبرانيين الى يومنا هذا. لفلسطين مكانة ثقافية مركزية، على مختلف الصعد والمستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولم تزل تحتفظ بهذه المكانة حتى أيامنا هذه، وستبقى...وعلى امتداد التاريخ الحديث، لم يفتر الاهتمام الدولي بفلسطين؛ حيث شكلت بؤرة اهتمام و استقطاب للمفرين والكتاب والسياسيين منالشرق والغرب؛ وكل له اهدافه وأسبابه لينطبق القول: "كل يدعي الوصل بليلى". فاهتمام الاستشراق الغربي عموماً، والأأوروبي خصوصاً كان بهدف السيطرة و" الاستحمار" الاستعمار ووضع مشاريع تأسيس للإستغلال والنهب والسيطرة. أما الاستشراق الروسي فكان تعزيزاً لمصالح متبادلة النفع؛ وخير مثال يمكن إيراده في هذا المجال هو العرض السوفييتي لبناء السد العالي في مصر عبد الناصر مقابل الشروط الظالمة التي اشترطها الغرب ( أميركا). إذن الإستشراق الغربي كان بهدف الاساحواذ على خيرات شعوب الشرق وتمهيداً لإحلال شراذم وشذاذ الآفاق الذين تجندوا لخدمة المشروع الأوروبي الصهيوني في فلسطين بالتعاون مع من نصبهم الغرب حكاماً على شعوب الشرق الأوسط على حساب مستقبل شعوب المنطقة وتحديداً الشعب الفلسطيني، الذي أجبر على ترك وطنه وأجريت عملية تشتيت ليقوم المهجرون بتعمير دول الجوارالمفبركة التشكيل لتهسل عملية الاستئثار بالنفط ...ولكي يمحو جريمته قام الغرب الامبريالية للإشراف على شؤون اللاجئين الفلسطينيين " وكالة الغوث" وكرشوة فتات من المساعدات، بدلاً عن وطنهم المسلوب ؛ وهذا ما يفسر المماطلة في تنفيذ القرارات الأممية الخاصة بعودة اللاجئين الفلسطينميين إلى وطنهم المنهوب تحت سمع وبصر من يدعون الدفاع عن الحريات؛ أولئك الذين استمرؤوا النفاق. وعلى العكس من ذلك كان الاهتمام السوفييتي بالشرق وشعوبه فكان من أول قرارات الثورة البلشفية فضح معاهدات تقسيم دول الشرق بعد هزيمة تركيا . ولعل الرسالة التي وجهها زعيم الثورة البلشفية فلاتديمير إيايتش لينين الى شعوب الشرق ومد يديه للتعاون من أجل تحقيق ما تصبو إليه شعوب الشرق. إنه لمن الإجحاف والظلم مساواة الإستشراق الروسي بالإستشراق الأوروبي الغربي. فالإستشراق الروسي كان دافعه الأرتباط الروحي بفلسطين، كونها الأرض الي خطى عليها رسول المحبة والسلام السيد عيسى المسيح عليه السلام. علاقة روسيا بفلسطين بنعت من كون أنه على أرض فلسطين تزلت أعظم رسالة روحية سماوية موجهة للإنسان. وكما الأستاذ عمر محاميد: " أصبحت سهول فلسطين مثل مرج ابن عامر ومجيدو المجيدة معبراً وجبلاً للتضحية وكذلك الناصرة وبيت لحم والقدس معبراً إلى عالم جديد حدوده الله العادل الحليم المستقيم الرحيم رحمة للناس. رسالة وصلت غلى جميع الخلق على شكل لابشارة ومضت في سماء سهل الرعاة فوق بيت ساحور وبيت لحم .. البشارة الى بني البشر، تلك البشارة التي تجاوزت حدود فلسطين وأرض كنعانوالشرق لتصل إلىسماء موسكو وسيبيريا والعالم القديم برمته. لكل هذا لا نستغرب أن يقوم الكاتب الروسي الشهير مؤلف رواية " المعطف" و"المفتش"، و"الأرواح الميتة"نيكولاي فاسيليفيتش غوغولبزيارة الى فلسطين عام 1846...لكن، قبل أن نعرف ما كتبه غوغول من انطباعات عن زيارته الى فلسطين، دعونا نرى ما كتبه نيكولاي فلاديميروفيتش اللربيرغ واصفاً مدينة يافا الفلسطينية الساحلية، وهو لم يزل في البحر: " فجر الحادي والعشرين من أيارعام 1846 ومن خلف الأمواج في التيار البحري الرائع بين الساحل الأسود...هذه هي شواطىء يافا. بعد هذا السفر الطويل، بعد هذا العذاب المرير من الإبحار والرحيل مصلنا شواطىء يافا. هنا انتشرت القوارب العربية التي اهتزت في المياه القوية بسبب الرياح القوية" ... ويواصل العقيد كلامه قائلا: " من الناحية الجغرافية مدينة يافا من المدن الخطيرة الغير صالحة للملاحة؛ إذ يصعب على السفن البحرية الرسو والوصول الى شواطئها وخاصة في الشتاء عندما تكون الرياح قوية، لكونها مفتوحة من كل الجهات مما يعرض السفن الى الدمار والخراب بفعل تلاطم الأمواج مع الصخور المنتشرة على الشاطىء". ويتابع العقيد اللييربيرغ كلامه قائلا: " وبسرعة، وعلى ظهور الجياد العربية الأصيلة عبرنا شوارع يافا الضاجة بالسكان العرب. وعبر البازار المليء بالحركة والضجيج والفوضى اتجهنا صوب القدس. حرارة النهار بدأت تنخفض رويداً رويداً مع المغيب. الطريق في بدايتها ازدتنت بحقول أشجار الحمضيات التي تزين كل الشرق وتملؤه بأريجها العطر وجماالها الخلاب.

غوغول يكتب من فلسطين

تلك هي انطباعات عقيد روسي. وعندما نطلع عليها ينتصب أمامنا تساؤل حارق وممض يقول:" كيف يمكن لمشيج أحرف عزلاء، أن يحبل بنكهة ملأى بشيق مترع بآهلوعة شجية؟؟؟؟فمن يجرؤ على التقاط النار من كلامات تشتعل حباً واشتياقاً أشد من الإلتصاق والإعجاب ببلاد لن يمكث فيها سوى أيام،

لن تزيد عن عدد أصابع اليدين؟؟؟؟رسول الحرف ومهندس الكلمة ...نعم هو الكاتب الروسي الشهير تمكن من كل ذلك ببراعة ... إنه رواية "المعطف" الشهيرة ..الروائي العظيم نيكولاي فاسيليفيتش غوغول. دعونا نقترب أكثر ونرى ماذا كتب غوغول بعد زيارته لفلسطين..ففي رسالةة كتبها يخاطب فيها ف.أ.جوكوفسكي يقول: " ماذا تستطيع أن ةتقول عن جبال فلسطين المتشابهة والشبيهة بأمواج رمادية لا نهاية لها تتماوج كأنها في البحر.وماذا ستقول إن سرت ما يقارب الخمسة أو الستة ساعات عندما تلتقي أحياناً بكوخ ملتصق بالجبل، يسكنه عربي.. يشبه القدر الخرافي أو الموقد أو كهف الوحوش الكاسرة وفي وسط مثل هذه الصحراء ترتفع مدينة القدس وبيت لحم وجميع المدن الشرقية محموعة الأحجار الملقاة بلا نظام ولا تنسيق.".

شاعر فلسطين معين بسيسو يصعد تلة مامايف

فلنتأمل ما كتبه شاعر فلسطين المناضل الكبير معين بسيسو عندما دعاه ذات يوم اتحاد الكتاب السوفييت لزيارة المدينة البطلة – بطلة الحرب الوطنية العظمى مدينة فولغاغراد... يقول بسيسو: " قال لي صديق سوفييتي في بيروت، ستصعد الى تل مامايف الى تل الششهداء، حيث لا يزال الدم يفوح من الحصى والتراب وورق الشجر... ويتابع بسيسو كلامه قائلا: " كان علي أن أمضي الى تل مامايف وأنا أحمل بيدي شيئا يليق باسم فولغاغراد.

- آه أيها التراب الفلسطيني

أما غوغول فيتابع كلامه الى جوكوفسكي: " ماذا ستحكي لك هذه الأماكن إن لم تر أنت بعينيك المتأملة الحالمة النجوم فوق بيت لحم والحمائم فوق نهر الأردن (التفات لطيف إلى رفرفة حمامة فوق رأس المسيح عليه السلام أثناء وجوده في المغطس) إن لم تر بنفسك اليوم الفظيع يوم موت الصليب بظلمته الحالكة وعبوسه ولازله."

أما بسيسو فيواصل كلامه:" غير ان بيروت قدمت لي تلك الحفنة من التراب. شقت بالسونكي صدر كيس رمل من متاريسها وأهدت إلي حفنة التراب. حينها نثرت تلك الحفنة من رمل متاريس بيروت فوق تل مامايف. أحسست أن رمل بيروت الذي اختلط بهواء فولغاغراد والذي حملته يد فلسطينية كان بذرة الحبر الأولى التي سقطت من يدي في التراب السوفييتي. الآن، وأنا أصعد وبذور الحبر بي يديىالى ما هو أكثر من تل مامايف في الاتحاد السوفييتي. فبذرة الراب هي أخت نقطة الحبر..أخت نقطة الماء وهي أخت صفحة الورق...أخت نقطة الدم".

أما غوغول فيقول في رسالته الموجهة الى جوكوفسكي: " يوم الأحدى البهي الذي من شدة ةضيائه ونوره سيحول كل مايحيط بنا الى حزين وعابس. حقاً لا أعلم ولا أرى ما الذي أستطيع ان أحكيه لك عن فلسطين.. كي تستيقظ أحاسيسك وشاعريتك لتأخذ قلمك وتكتب قصيدتك. وأعتقد أنه لو كان في مكاني أي انسان حتى لو كان قد بقي في قلبه شيئاً قريباً من الإيمان لصلى وركع وذرف دمع عينيه على كل بقعة من الأرض المقدسة، وكتب أكثر مني" ... اما الشاعر الفلسطيني الذ ي يجول في عالمه الواسع ويعبر عن علاقته بالاتحاد السوفييتي وينهل من ثقافة عصره منحازاً للقيم السوفييتية حين يقول:

- قال لي أميركي ذات يوم: آه على الثياب التي ترتديها باريس وروما ولندن!!!

انظر الى الثياب ترتديها موسكو؟

- قلت له: وماذا عن الثياب الني ترتديها ناطحات السحاب في نيويورك؟ حيث كل نافذة من الاسمنت المسلح في يدها مسدس تسلب الذين يعبرون الشارع؟ أنا أعرف الثياب التي ترتديها موسكو؛ لأني أعرف قطن طشقند الذي يذهب لجرحى الثورة في وطني".

يصف غوغول القدس فيقول: " كماى في الحلم ارى القدس. من جبال القدس والتي من جهتها فقط تبدو جميلة وواسعة وعظيمة. ترتفع المدينة مع جبالها وكأنها وسط صفيحة مرفوعة الى أعلى. وتظهر كلها بيوت صغيرة يخال لك انها كبيرة وعلى سطوح هذه البيوت نتوءات بيضاء صغيرة تبدو وكأنها قباب تلامس جانب السماء الزرقاء والمآذن الطويلة الحادة لتكون منظراً غير عادي. أذكر أني رأيت على جبال القدس آثار أقدام المسيح على شكل تقعر ( تجويف ) داخب حجر صلب. وكأن هذا الحجر من شمع طري تظهر عليه كل النتوءات الصغيرة. وما زلت أذكر المنظر الذي ظهر أمامي أو كشف عن نفسه فجأة في وسط المرافعات الرمادية.. وعندما سافرت من القدس وشاهدت أمراً واحداً هضاب و هضاب ولم أنظر لأي شيء آخر...وفجأة وإلى جانب هضبة رأيت في البعيد في اللون الأزرق جبالاً عظيمة نصف دائرية.. إنها جبال ساحرة شبيهة بخصر أو صحن مجوف كبير وفي قعر هذا الصحن لبحر الميت".

غوغول في القدس وبيت لحم

هنا لا بد من الإشارة إلى أنه ليس ليس الفاصل الزمني الذي يفصل بين مبدعين؛ كاتبين عظيمين، وإنما المنطلقات المتباينة المختلفة التي تفصل بينهمالا والتييستند إليها كلا الكاتبين. تلك الاختلاتفات لا تمس المكانة الرفيعة التي احتلها كل واحد منهما في المنظومة الثقافية التي ينتسب اليها. تلك الاختلافات لا تلغي الحس الإنساني العميق الذي يجمع بينهما. بل على العكس هناك ما يؤكد على ذلك الحس الأنساني المرف الذي يجمهما سويا في سياق واحد.فنيكولاي غوغول يتمسك بحسه الإنساني المرهف والنبيل تجاه ما تلتقطه عيناه من إبداعات الطبيعة الفلسطينية ومن تجليات الإبداع الإلهي المتجددة فيصيغها في لوحة طبيعية تتشكل في جبال ومنخفضات وأشجار وإبداع بشري يتجلى في مدن فلسطينية كالقدس والناصرة وبيت لحم...ومن وديان وأشجار نخيل وزيتون فلسطين وحجارة فلسطين التي نقش عليها الفلسطيني عصارة فكره وقلبه لتضعه في سبيل الله والحق والعدل...أما الشاعر الفلسطيني الكبير بسيسو فإن ما يجذبه إلى وطن الشاعر الروسي العظيم بوشكين وليرمنتوف والكاتب نيكولاي غوغول ... هو النظام السياسي السوفييتيى كونهى شكل في زمنه نموذجاً وسنداً للشعوب التواقة للحرية والتحرر من الإستعمار والنهب...ولأن شعبه يقف في مقدمة القوى المناضلة في الصراع ضد (الأستحمار) الاستعمار الامبريالي المتجسد بالولايات المتحدة الأميركية واسرائيل. صحيح ان الشاعر معين بسيسو تعرض الى القمع والاضطهاد والسجن والإبعاد والاعتقال والتعذيب..وها هو كعضو فعال في الحزب الشيوعي الفلسطيني يعبر عن علاقته بالاتحاد السوفييتي فيقول: " بمسمار على ىحائط زنزانة كنا نكتب اسم موسكو. وما أكثر ما كتبنا اسم الاتحاد السوفييتي بزر قميص أو بعود ثقاب. كنا نحس أن حائط الزنزانة الذي انبتت أصواتنا في الريش.. الحائط الذي نكتب عليه .. هو جناحنا الذي يرفرف في كل شوارع العالم ثم يعود إلينا مشتعلاً بالريش والأسماء وفاكهة كل اللغات. لقد تحول حائط الزنزانة إلى بساط ريح".

ولم تكن هذه الكلمات مجرد حروف مصفوفة ملتصقة ببعضها البعض؛ وإنما كانت تنبض بحرارة البوح الشفيف الذي ينم عن روح متةقدة تتأجج بمشاعر دفاقة وعن أمل دفين يحرق روح المعتقل السياسي المناضل بصلابة وثبات ضد القهر الذي يتعرض له مع شعبه.

سوفورين صحافي روسي يكتب عن

مدينة يافا الفلسطينية

أما الكاتب الصحفي الروسي سوفورين صاحب أشهر مجلة روسية " مكتبة المطالعة" يكتب عندما كان يقوم برحلة الى فلسطين وكان نتاج رحلته كتاب الفه وأعطاه عنواناً " فلسطين" والذي زينته أعمال الرسامينى كيفشينكو أ. د. والرسام نافوزوف ف.ي.ىويحتوي الكتاب أيضاً علىىالكثير من الصور للأماكن الأثرية الفلسطينية. قام سوفورين برحلته إلى فلسطين عام 1898 . ويقول في وصفه لفلسطين: " هذه أشجار النخيل التي تعانق السماء بشموخ وأوراقها العريضة قد اصفرت. التلال الرملية النصف دائرية وعنة اليسار ارتفعت تلة رملية مندفعة بأكتافها العريضةىالعارية المحترقة وقد أحاطتها البساتين المخضرة اليانعة، وفي الأفق رؤوس التلال العالية".

نحن أمام لوحة فنية قام سوفورين برمها، وبريشة فنان حاذق مبدع عندما يقول: كانت فيالق السفن تقف دون حراك والأشرعة بصواريها المرتفعة عالياً".. ثم يذكر سوفورين بعض الأحداث التاريخية فيقول: "إن الظاهر بيبرس أثناء حملته ضد المغول عام 1267 قام بتدمير مدينة يافا وأنه، أي الظاهر بيبرس قام بنقل حجارة يافا ورخامها واخشابها ونقلها فوق السفن فبنى منها مسجد العطار في القاهرة. وهكذا نرى أن مساجد القاهرة كلها مبنية من حجارة مدينة فلسطينية كاملة، أو على أقل تقدير أمن أجمل حجارتها وأفضل جدرانها وأخشابها".... نلاحظ اهتمام الرحالة سوفورين بتركيب المدينة، بشوارعها وبيوتها فينقل لنا صورة حية تنطق بوضوح..." فالبيوت صغيرة وضيقة، الطوابق والدور الأرضية غالبا ما تكون بدون شبابيك ولها باب واحد. وزعادة ما يكون أمامها مقاعد وفي الطابق العلوي تبرز البلكونات وهو مخصص للنساء ويوجد شباك مجدول ( مشبك) لا يمكن حتى إدخال الإصبع.

أما الشاعر الكبير معين بسيسو فنراه يولي اهتمامه بالمظاهر الثقافية فيقول: " في دوشنبه – عاصمة جمهورية طاجيكستان التي صافحتني بيد شاعرها (ميرزوطورسون زاده)، رسمت اسمه على صدري. وقال لي الروائي القرغيزي الجميل- شاعر الخيوللا الجميلة...جنكيز أيتماتوف وهو يضحك كمهر خصل شعره تنسكب كجداول على على عنقه وصدره: أين سمتضي في هذه القارة من اللغات والعناقيد والخيول والكهرباء... اسمعني أيها الشاعر الفلسطيني

كان جنكيز أيتماتوف يتماوج كأعشاب مرعي قرغيزيا المبللة بالبرق وهو يقول: " هناك اتحاد سوفييتي واحد، هو لنا جميعاً .. وخارطة لم لم تلصق أجزاؤها بالصمغ.. لقد ألفناها نحن السوفييت...هناك آداب ظهر في العصر السوفييتي.. وهناك آداب قديمة هناك بوشكين وهناك يوري ردهو وهو الذي بدأ الأدب التشوكتشي، أدب الأسكيمو الذي أصبح له أبجدية من خمسين سنة فقط".

الكاتب الصحفي سوفورين يكتب تحن عنوان" سكان فلسطين" : " يشكل سكان فلسطين مجموعتان تختلفان جوهرياً في أسلوب حياتهما ومعيشتهما- الحضر؛ وهم الفلاحون. والبدو وهم الرحل. وإذا شئنا تسمية سكان فلسطين ليس حسب نوعية حياتهم، بل بالرجوع إلى أصلهم فبألتأكيد ينبغي تسميتهم بالكنعانيين؛ تلك هي القبيلة التي وجدها اسرائيل في أرض الميعاد وأهلكها ولم يعد في مقدوره؛ حتى في الوقت الحاضر، أن يبيدها أو أن يحولهم الى حطابين أو سقاة ماء أو رعاة غنم. ومنذ تلك العهود اختلط الفلسطينيون بالكثير من الشعوب مثل الإفرنجيين واليونانيون. ولكن لغة وتقاليد وعادات الفلسطيني في الحاضر قريبة جداً من الكنعانيين".

يلتفت سوفورين الى الانسان الفلسطيني نرى شاعر فلسطين بسيسو ينظر نحو معالم موسكوفيه ...وهنا ما يشبه الاتفاق بينه والكاتب الصحفي الروي سوفورين الذي كتب عن يافا وشوارعها وبيوتها.. والفرق الواضح في أسلوب كل منهما. فاللغة الصحفية الوصفية والواقعية تمتاز عنها مفردات الشاعر دعونا نلمس الفرق ...وهاهو الشاعر بسيسو يقول: " ها هي الجبال اللينينية – أو تلال لينين الشامة الخضراء على كتف موسكو.. التي يحيط بها شجر البلوط الذي تجاوز عمره الثلاثمائة ... تتساقط ظلاله عليك كقصاصات الندى ..انك تمشي وأنت ترتدي ظلال شجر البلوط الذي تكاد أصابع أغصانها تمسك بالسماء... هما على كتف التلال كان البيت الذي أقام فيه لينين. وفي هذا البيت كانت حجرة لينين هي أصغر حجرات البيت .. سرير صغير الذي جعل الاتحاد السوفييتي كله سريراً للعمال والفلاحين والأطفال والشعراء .. وخزانة كان فيها القليل من الثياب والكثير من الكتب. ها هو ذا لينين ممدد كشلال – يرفرف فوقه يمام مؤلف من ندى الكهرباء.. ها هو ذا مرفوع فوق أعناق العمال والفلاحين الذين يرصع عيونهم ذلك الحزن السماوي الذي لم تعرفه عيون أو وجوه من قبل.لقد تداخلت ضفائر العمال والفلاحين كأنها الشرايين وكأن الرقاب التي تمدد فوقها جسد لينين هي الجذور التي ستربط لينين دائماً بتراب الكرة الأرضية وبأعناق العمال والفلاحين وأكتافهم...تحس وكأن عليك أن تمضي وتضع عنقك تحت جسد لينين .. تضعه غصناً في غابة الأعناق التي تلتف حوله وتنهمر كالشلالات".

يختم الكاتب الصحفي الروسي كتابه بفصل يتحدث فيه عن أسلوب التعامل والتحيات والاجتماعيات في المناسبات. ويشير الى كيفية صناعة الخبز والملح واستغلال آبار المياه . ثم يتناول العادات، الغناء، السمر والطرب عند العرب والفنون الشعبية والصفات التي تدذرت عبر القرون والتي كان لها الأثر الكبير في إضفاء علاقات سليمة بين الناس وحبهم للسلام، مؤكداً أنه حتى في الطريق عندما يتقابل الناس فإنهم، حتماً، يقولون لبعضهم " السلام عليكم" أو "نهاركم سعيد" . إن في ذلك السلام اعتراف بأن كل عضو من اعضاء المجتمع يتمنى للآخر السلام ويعبر عن صداقته له وهذه العادة تعطي معنى يؤدي الى منع الخصام والحرب وليست مجرد تعبير عن اللطف والصداقة.

كلمات حارة لعاصمة الثلج- روسيا البيضاء

والآن، دعونا نرى ما كتبه شاعر فلسطين الكبير المناضل معين بسيسو حين زار جمهورية "بيلا روسيا" ومعنا بالعربية روسيا البيضاء. وقد حملت كلماته لظى المحبة والإعتراف بتضحية شعب بيلا روسيا وصموده أمام العدوان النازي الهتلري على شعوب الاتحاد السوفييتي وشعوب العالم.وقد كان لجمهورية بيلا روسيا الدور الأكبر في امتصاص الضربة الأولى لهدوم هتلر النازي على الاتحاد السوفييتي صبيحت الحادي والعشرين من حزيران عام 1941. لكن، قلب ذلك دعونا نرى ما كتبه الشاعر الفلسطينيىعن جمهورية روسيا البيضاء. وهنا لا بد لنا من التساؤل: " من أين جاءت تلك العذوبة المحلاة بعبق المحبة التي حملتها كلمات الشاعر الفلسطيني؟؟؟ ربما سيقول البعض: وهل كثير على شاعر بقامة معين بسيسو السامقة ان يوق مثل هذه الكلمات.!!وهل من الصعب على شاعر برتبة معين أن يبرعم على سنان يراعه كلمات بهذه الرهافة الرومانسية والشاعرية الدفاقة وبهذ ا الألق الإنساني ؟؟!!وكيف سكب الشاعر هذا الكلام الأنيق المتوج بأبهة النقاء الإنساني المتماهي والمؤتلف في آن ؟؟!! وكيف نسج الشاعر بسيسو من حرارة المتقدة تلك الكلمات التي صهرت لفح برودة الثلج الي يغطي هذه الجمهورية على امتداد ما يزيد عن ستة أشهر كل سنة؟؟!! بأي حرارة وبأي دفىء وأي صفاء ترقرقت تلك الكلمات وانسابت من يراع الشاعر متحولةالى حبر ينسكب على ورق فجاءت صورةأخاذة عن هذه الجمهورية التي عاصمتها " مينسك"؟؟!!!

" أية كلمة تليق باسمك الذي يشبه عصفور الثلج...الذي كان يوزع منشورات المقاومة المحفورة فوق قشور سيقان أشجار البتولا البيضاء... يا ذات الحرية.. ذات الأشرعة الأربعة .. التي تفقس أجراساً اقرع كلما باضت نجمة.

أية كلمة تليق يعينيك .. اللتين تشبهان جناحي إوزةى مفرودتين فوق بحيرتين تشعان من رتك المدورة كالشامةة المنحوتة في بطن موجة... المدورة كقرص عسل... كزهرة عباد الشمس...المعلقة كساعة حائط في عنق غزالة تدق فتصبح كل فراشة برتقالة وكل سنبلة سمكة .. وكل شهيد قوس قزح وكل الآلهة في كل الأساطير التي لم تزل بجناح بجعة تتعلم كيف تكتب اسمك... بهذه الكلمات المتأججة يواصل الشاعر الكبير بسيسو فيقول: " يا جمهورية الشجر الأبيض.. يا جمهورية القربان الرابع.. الذي هو للمذبح.. يا جمهورية أصابع نحات تمثال العطش الكسندر كيبالنيكوف؛ حيث الخوذة من الإسمنت المسلح في يده الممدودة لنهر موخوفيتس- هي سفينتنا.. حين كل قطرة قطرة ماء تصبح رصاصة في بندقية العدو.. وحيث كان على ماريكازي الذ ي أصبح بطل الوطنىوهو في الرابعة عشرة من عمره..أن يحشو مسدسه بالشبابيك والأرانب البرية ... ببطاقة الكومسومول ... بالعناقيد القادمة في سلال كروم كيرفأباد.. بأجرس يريفان بخصلة شعر بوشكين التي تجمد فوقها البرق.. بالرغيف الأآتي من أصفى سبائك القمح – من دوشينبه ويطلق رصاصة الوطن... ياجكهورية الشجر الأبيض...

يا جمهورية الشجر الأبيض... أية كلمة تليق باسمك العزيز كالنافذةالتي تشبه بساط الريح فوق قرية "خاطين" المحترقة كالمرأة زينا توسنولوبوفا ممرضة المتاريس التي ولدت من ذراعيها ومن ساقيها المقطوعتين طفلين جديدين.. من شجر البتولا الأبيض لجمهورية الشجر الأبيض القرابين... كل قربان له وجه ينبوع.. قدم شجرة .. حدقة عين غزالة.أية كلمة تليق باسم مينسك باسم خاطين باسم لريست..باسمك يا جمهورية الشجر الأبيض...في رأس طابور المدن السوفييتية التي تحمل لقب المدينة البطلة في الحرب الوطنية العظمى..تقف مينسك عاصمة جمهورية بيلاروسيا – كتفاً الى كتف مع المدن السوفييتية البطلة موسكو- ليننغراد- فولغاغراد- سيباستوبول كييف- أوديسا – كيرتش نوفوسيبيرسك وتولا.. عن القربان الرابع الطيار نيكولاي جاستلو الذي أصيبت طائرته.. وكان عليه أن يقفز بالمظلة ولكنه وجه طائراه المشتعلة الى طابور من الدبابات النازية. في تلك اللحظات الفاصلة بين المظلة والمحرقة .. ما الذي كنت تفكرفيه أيها الرفيق نيكولاي؟ أيتها الفراشة الشيوعية التي احترقت.. لكي تعطي المزيد من الضوء لنجمتنا الحمراء...كل الذي اصبح لنا.. كان علينك أن تدافع عنه".

يقول البروفيسور د. عمر محاميد في كتابه:" لقد قام المئات، بل الآلافمن الرحالة الأوروبيين بزيارة فلسطين منذ ان انتشرت المسيحية في أوروبا عبر جميع القرون. وق اختلفت أهداف الرحالة فمنهم من قدم كدبلوماسي، ومنهم كعالم، ومنهم ككاتب وسياسي وجمع كبير من رجال الأعمال والتجار وترك معظمهم الكثير من الكتب والصور والوثائق عما رآه. فمنهم من حدد موقفاً فكانت مواقفهم مصدراً لتأمل الفلاسفة ورجال الدين والعلماء..ومنهم .. فمياه الأردن المقدسة..ودرب الآلام في مدينة القدس وقانا الجليل وقبر المسيح تبقى مصدراً لأعمال أدبية وفكرة ملهمة للكثير من شعراء ةكتاب العالم.

وقد كان ادب الرحالة، دائما من اهم الوسائل في تعريف الشعوب ببعضها .. وللعرب باع طويل في هذا النوعمن الآداب. ولعل أبرز من من كتب في هذا النوع من الادب – أدب الرحلات- كان ابن بطوطة والمسعودي وأبو الفتح الأسكندري.

وهنا نختم كلامنا بعبارة قالها الدكتور محاميد: إن الكثير من العظماء الروس كتاباً ومفكرين أمثال غغوغول وإيفان بونين والشاعر بيوتر فيازيمسكي والمستشرق الشهير كراتشكوفسكي