مستوطنون يعتدون على المواطنين في عدة طرق ومفترقات في الضفة

وطن: اعتدى مستوطنون على المواطنين في عدة طرق ومفترقات في الضفة الغربية، حيث هاجموا مركبات المواطنين، وأغلقوا عدة طرق، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ففي محافظة رام الله والبيرة، هاجم مستوطنون مركبات المواطنين، مساء اليوم السبت، قرب قرية الطيبة شرق مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت مركبات المواطنين بالحجارة على مفترق قرية الطيبة شرق مدينة رام الله، ولم يبلغ عن أضرار أو إصابات.

وأضافت المصادر ذاتها أن مجموعات من المستوطنين تجمعت في عدة مناطق بمحيط محافظة رام الله والبيرة، منها: المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وقرب بلدة سنجل شمال شرق المحافظة، وطريق "وادي الدلب" بالقرب من قرية كفر نعمة غربا.

وفي محافظة نابلس، تجمع مستوطنون على عدة مفترقات جنوب وشرق المحافظة، من ضمنها: مدخل قرية بيت فوريك، وبالقرب من حاجزي "حوارة" و"زعترة" العسكريان.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن قوات الاحتلال أغلقت حاجزي حوارة وبيت فوريك بكلا الاتجاهين.

وأضاف أن حاجز زعترة يشهد تجمعات للمستوطنين، فيما انتشرت مجموعات أخرى قرب بلدة جوريش وقرب دوار سلمان الفارسي في حوارة جنوب نابلس.

وأغلق مستوطنون الطريق الواصل بين مدينتي قلقيلية ونابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، تجمعوا على الشارع الرئيسي الواصل بين قلقيلية ونابلس عند مفترق قرية كفر لاقف شرق قلقيلية.

وتجمع مستوطنون قرب مستوطنتي "بركان" و"جيتي أفيشار" المقامتان على أراضي المواطنين في محافظة سلفيت، كما أغلقوا الطريق الواصل بين بلدتي كفر الديك ودير بلوط غرب المحافظة، عقب تجمعهم عند دوار بلدة كفر الديك.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين تجمعوا على الشارع الرئيسي الواصل بين بلدتي كفر الديك ودير بلوط، ورفعوا علم دولة الاحتلال، وقاموا بإغلاق الطريق ومنع السيارات الفلسطينية من المرور.

كما تجمع مستوطنون قرب مستوطنة "أفني حيفتس" المقامة على أراضي المواطنين جنوب شرق طولكرم،

وفي محافظة طوباس والأغوار الشمالية، اعتدى مستوطنون، على مركبات المواطنين عند مفترق "عين الحلوة"، في الأغوار الشمالية.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن مجموعة من المستوطنين أغلقت مفرق عين الحلوة، وهاجمت مركبات المواطنين بالحجارة.

في سياق متصل، دمر مستوطنون، بسطات خضار قرب مدخل قريتي عين البيضاء وبردلة بالأغوار الشمالية.

وقال بشارات، إن مجموعة من المستوطنين قاموا بإتلاف الخضراوات داخل ثلاث بسطات تعود لمواطنين من قرية بردلة، قبل أن يهدموا البسطات بشكل كامل.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر محلية إن عددا من المستوطنين تجمعوا عند مفترق مستوطنة "ميخولا" المقامة على أراضي المواطنين قرب قرى عين البيضاء، وبردلة، وكردلة.

وفي محافظة أريحا والأغوار، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدخلي مدينة أريحا الشمالي والجنوبي.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت شارع القدس المؤدي إلى مدخل أريحا الجنوبي أمام المواطنين، كما أغلقت المدخل الشمالي وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها.

وأشاروا إلى أن عددا من المستوطنين رشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، دون أن يبلغ عن أي إصابات.

وفي محافظة الخليل، هاجم مستوطنون مركبات المواطنين ومنازلهم في عدة مناطق، ورشقوها بالحجارة، وأطلقوا الرصاص الحي صوبها، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من مستوطني "كريات اربع" و"خارصينا" و"حفات جال" و"تيلم" و"أدورا" و"كرمي تسور" و"حجاي" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم شرق وغرب وشمال وجنوب الخليل، هاجموا مركبات المواطنين، ورشقوها بالحجارة تحت حماية جنود الاحتلال، ما تسبب بأضرار في عدة مركبات.

كما أطلق مستوطنون من مستوطنة "كريات اربع" المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل، الرصاص الحي صوب المنازل، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

المصدر: (وفا)