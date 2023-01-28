هيئة الجدار والاستيطان تدعو لتفعيل لجان الحراسة

وطن: أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، ضرورة إعادة تفعيل لجان الحراسة الليلية لحماية المواطنين والمنشآت والمنازل والأراضي من هجمات إرهابية قد يشنها مستوطنون.

وشدد شعبان في بيان صحفي، اليوم السبت، على ضرورة تفعيل لجان الحراسة في البلدات والقرى الفلسطينية وتحديداً في تلك المناطق التي تتعرض باستمرار لاعتداءات المستوطنين، بحماية ودعم دولة الاحتلال بأذرعها المختلفة.

وأكد أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وكافة المؤسسات الوطنية الحقوقية ستقدم كل ما يلزم لمساعدة المنظمات الدولية في ملاحقة هؤلاء أينما أمكن وتقديمهم للعدالة.