الاحتلال يفرج عن 12 مقدسياً بشروط

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن 12 معتقلاً من أصل 45 مقدسياً من أقارب وأصدقاء الشهيد خيري علقم، على خلفية تنفيذه عملية إطلاق نار في القدس المحتلة أمس، أسفرت عن قتل 7 مستوطنين والعديد من الإصابات.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن سلطات الاحتلال أفرجت عن المعتقلين بشرط إبعادهم عن الطور 15 يوماً، ومنع التواصل مع بعضهم مدة 30 يوماً.

وبحسب الهيئة، فإن المقدسيين الذين تم الإفراج عنهم، هم؛ حسين قنبر، و روبين علقم، وأحمد علقم، ومحمد أبو دياب، وحمزة علقم، وثائر علقم، وأمير علقم، وبكر سلامة، ومحمد سلامة، وأحمد سلامة، وجهاد سلامة، وصباح سلامة.