برشلونة يقتنص فوزاً ثميناً من جيرونا ويبتعد بالصدارة

وطن: حقق فريق برشلونة الانتصار بهدف نظيف خلال مواجهة جيرونا مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا" على ملعب "مونتيليفي".

ويدين الفريق الكتالوني بهذا الفوز لصاحب هدف المباراة الوحيد "بيدري" والذي سجله في الدقيقة 61.

وبهذا الانتصار، عزز برشلونة صدارته لجدول ترتيب "الليجا" برصيد 47 نقطة، بينما تجمد رصيد جيرونا عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي مباراة أخرى، فاز قاديش على ريال مايوركا بهدفين دون مقابل.