الحركة الأسيرة: الاعتداء على أسرانا وأسيراتنا لن يمر دون حساب والساعات القادمة ستشهد تصعيدا لخطواتنا

وطن: أصدرت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، بياناً عقب شنّ إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية وقوات القمع التابعة لها، منذ ساعات مساء أمس الجمعة، وحتى ساعات مساء اليوم، حرب شرسة بحق الأسرى في عدة سجون.

وأكدت الحركة الأسيرة، في بيان صدر عنها، مساء السبت، أن الساعات المقبلة ستشهد تصعيدًا في خطواتهم في مواجهة هذا العدوان المستمر.

وقالت، إن الاعتداء على أسرانا بالذات في سجون عوفر ومجدو والنقب والدامون لن يمر دون حساب.

كما دعت الحركة، الشعب الفلسطيني للوقوف مع الأسرى، ومساندتهم بكافة الوسائل والأدوات الممكنة.