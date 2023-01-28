تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الرابع على التوالي

وطن: تجددت، مساء اليوم السبت، التظاهرات الحاشدة في "تل أبيب" وحيفا و"هرتسيليا" وبئر السبع والقدس ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، للأسبوع الرابع على التوالي.

وبدأ الآلاف من المتظاهرين يتوافدون إلى أمام مباني الحكومة الاسرائيلية في شارع "كابلان"، وساحة "هابيما" في "تل أبيب".

واستبقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي انطلاق التظاهرة، وأغلقت عدة شوارع في "تل أبيب" أمام حركة السير، وطالبت السائقين باستخدام طرق بديلة.

وكان أكثر من 150 ألف متظاهر قد خرجوا الأسبوع الماضي في عدة مدن، احتجاجا على حكومة "نتنياهو" وخطة وزير قضاء الاحتلال الإسرائيلي ياريف ليفين.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على جهاز القضاء وضد الأقليات، ولشرعنة "العنصرية والتمييز"، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من مجتمع الاحتلال الاسرائيلي "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".