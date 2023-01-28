لماذا أسقطت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في تقريرها السنوي ما تتعرض له التجمعات البدوية ؟

وطن: قالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو بان حكومات الاحتلال المتلاحقة قد أنتهجت سياسات متشابهة نوعاً ما فيما يتعلق بالتجمعات الرعوية والبدوية، والقائمة على استخدام جميع الوسائل لتهجيرهم؛ ويشمل ذلك العنف المباشر من جيش الاحتلال والمستوطنين، وهدم المنازل ومصادرة الممتلكات وممارسة التطهير العرقي، والحرمان من البنى التحتية والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى التضييق على المراعي وأغلاقها.

ومن جهة أُخرى، عملت دولة الاحتلال إلى جانب العنف المباشر المرئي، على استخدام وسائل تهجير قسري بطيء وطويل المدى تؤدي إلى تضييق سبل العيش على السكان والسيطرة على المياه والموارد الطبيعية، ويشمل ذلك حرمانهم من مقومات الحياة الأساسية المتمثلة في توفير عيادات صحية وشبكات كهرباء ومؤسسات تعليمية لائقة، ومنع تعبيد طرق المواصلات المؤدية إلى معظم التجمعات البدوية والرعوية، وهو ما يدفع السكان إلى سلوك طرق وعرة للوصول إلى الخدمات الرئيسية في القرى الفلسطينية المجاورة، ويعمل بذلك الاستعمار الاستيطاني على جعل معاناة السكان اليومية غير مرئية ولا مسموعة، على عكس أعمال العنف المباشر التي قد تحظى بتضامن شعبي، ويستنزف طاقاتهم في عمليات بيروقراطية طويلة ومعقدة لنيل بعض مقومات الحياة الأساسية.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو المحامي حسن مليحات،بأنه في منطقه تتشابك فيها سياسة التطهير العرقي والتمييز العنصري مع التواطؤ والصمت الدولي، كان لسكان التجمعات البدوية مسلوبة الهوية والاعتراف نصيب الأسد من المعاناة بتعرضها لمخطط احتلالي واضح المعالم والنوايا، يستهدف تهجيرهم ودفعهم الى ترك اراضيهم وقراهم، وذلك انسجاماً مع مخطط احتلالي يهدف الى التخلص من الوجود الفلسطيني على الارض الفلسطينية، بغية الاستيلاء على تلك المناطق وضمها لسلطات الاحتلال، فمن التواجد البدوي في الخليل جنوبا ثم القدس واريحا،ثم بادية رام الله ،وصولا إلى شرق طوباس، نرى مجتمعاً بدوياً متجانساً في ما يتعرض له من قمع وملاحقة وترحيل من قبل الجيش ومستوطنيه، فدولة الاحتلال كانت عادلة تماماً في توزيعها للظلم على جميع سكان التجمعات البدوية الفلسطينية دون استثناء، حتى بات قاب قوسين او ادنى من اطلاق رصاصة الرحمه الاخيره على وجودهم وتشبثهم بالأرض.

وأضاف مليحات، أن القلق الوجودي الذي يعاني منه المحتلون بات يتعاظم بشكل مستمر، وهو بالذات من يقف خلف قانون الدولة القومية الذي سنته دولة الاحتلال ، فتراها تعيش هوساً امنياً، رغم انها هي الاكثر تسلحاً كماً ونوعاً، سعياً منها للتفوق على جميع اعدائها الفعليين والمحتملين، كما انها تعيش باستمرار في حالة صراع ديمغرافي مع الفلسطينيين ، حتى تكون الغلبة السكانية لها وليس للاخرين، فبات المواطن الفلسطيني تحديداً البدوي، الذي لا يملك من امره شيئاً هو من يدفع الفاتورة الباهظة من دمائه بمواجهته محتلاً شرساً ليلاً نهاراً ووقوعه تحت رحمة هجمات المستوطنين، حيث المقاومة هناك من نوع اخر يمكن تسميتها بالمقاومة الديمغرافية، التي هي في حقيقة الامر قنبلة موقوته في وجه المحتل، كل ذلك يحدث امام نظر العالم الذي يبدو وكأنه قد غسل يديه، تماماً مما يحدث متواطئاً وليس غافلاً يتخفى ويدفن رأسه تحت الرمال، بالتزامه صمتاً مطبقاً لا نعرف له اسباب، فلا هيئات حقوقية ولا منظمات دولية ،ولا حتى وكالات اعلامية، ترى فيما يحدث اليوم من اجرام وحشي بحق هؤلاء، ما يخدش الشعارات الانسانية والمعايير المهنية والحقوقية التي تتباهى بها هنا وهناك، ولا يستدعي حتى ولو بأضعف الايمان، ان تستنفر مثلاً وتدعو مجلس الامن او الجامعه العربية لعقد جلسة طارئة، والتي من شأنها ان تبعد هستيريا عدوانها عن اولئك البدو المنكشفين أمام الإحتلال، فكأن هؤلاء شركاء في جرائم الحرب تلك..!

وفي هذا السياق، اوضح مليحات، بأنه وعلى الصعيد الرسمي الفلسطيني "لم نرى اهتماما بقضية التجمعات البدوية من جانب السلطة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية والأحزاب الفلسطينية، وتركز اهتمام مختلف الأطراف على البعد الإنساني لوضع هذه التجمعات، وكأننا لا نتحدث عن مواطنين فلسطينيين اصلانيين ، إذ تركزت سياسات السلطة الفلسطينية وتدخلاتها، على تقديم بعض الدعم الموسمي البسيط لبعض التجمعات البدوية المستهدفة بشكل مباشر من قبل الاحتلال، الامر الذي يؤشر بان الحكومات الفلسطينية المتعاقبة تفتقد إلى أي خطة أو رؤية لدعم صمود البدو الذين أعلن الاحتلال الحرب عليهم ،بل تركتهم يصارعون لوحدهم ، ففي أعقاب الحديث عن خطة الضم التي تستهدف المناطق "ج" حيث يقيم البدو ،سمعنا عن خطب جوفاء تتحدث عن دعم البدو ،ولكن مواعيد الحكومة كانت كمواعيد عرقوب،لم يقدم اي دعم للبدو سوى خطابات فارغة لا تفيدهم في شيء ،وكان عمل الحكومة وما زال يعتمد على ردات الفعل، فعلي سبيل المثال لا الحصر عند صدور التقرير السنوي لأبرز انتهاكات الاحتلال لعام 2022 الصادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولم يأت ذلك التقرير المنحاز وعديم المهنية على ذكر الانتهاكات في التجمعات البدوية، رغم أن التجمعات البدوية تعرضت إلى حرب مسعورة من قبل الاحتلال في العام 2022 في كافة مناطق انتشارها، وذلك واضح من خلال التقرير الاعلامي، ايضا الحكومة الفلسطينية رفضت الإعتراف بالتجمعات البدوية ،الامر الذي سهل على الاحتلال استهدافهم وترحيلهم ،وذلك لاعتبارات سياسية ومالية،اما الأحزاب الفلسطينية فأنها حذت حذو الحكومة ولم تتفاعل مع قضايا البدو، ولم تقدم لهم أي شيء،الا مؤخرا في قضية الخان الاحمر كان هناك نوع من التفاعل من قبل الحكومة والأحزاب،وذلك ليس حبا في البدو ،وانما لامتطاء ظهرهم والاستفادة من قضيتهم قدر المستطاع،وفي حالة تقديم بعض المساعدات للبدو،فانها كانت مساعدات ذات أهداف شخصية وعديمة الأثر ، وتدور جميعها في حلقة مفرغة، ويتزايد ضعف تأثير هذه التدخلات".