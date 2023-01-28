بعد عمليتي القدس.. حكومة الاحتلال تبحث المزيد من قرارات وقوانين القمع ضد الفلسطينين

وطن: نقلت وسائل إعلام عبرية عن "مصدر سياسي اسرائيلي رفيع المستوى"، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سيضع على أجندة اجتماع "الكابينيت" المجلس الوزاري الأمني المصغّر، مساء السبت، 5 مقترحات لتبنيها في أعقاب عمليتي القدس.

وتشمل المقترحات التي سيدفع حكومة نتنياهو الفاشية لتبنيها، المزيد من التصعيد فيما تنفذه من قوانين وقرارات ضد الشعب الفلسطيني وتشمل التالي:

1) تقديم قانون تهجير وطرد عائلات منفذي العمليات

2) غلق فوري لمنازل منفذي العمليات

3) اعتقال أقارب منفذي العمليات

4) تعزيز قوات جيش الاحتلال في الضفة الغربية

5) تسهيل وتسريع عملية ترخيص حيازة السلاح للمواطنين