أمل خريشة تكتب..شعب عظيم قادر دوما على اغناء مسار مقاومته

شعب عظيم قادر دوما على اغناء مسار مقاومته واستمراره، لمواجهة كل جهود الاستعمار لتصفية قضيته المرتبطة بوحدة الشعب والارض .......يقدم خيرة ابنائه وبناته بدون تردد الى قوافل الشهداء والشهيدات الذين اشعلوا بدمائهم وبدمائهن فتيل الثورة لتتوهج مضامين الحرية والكرامة رغم عمليات الابادة والعنصرية التى انتهجتها ولا تزال الحركة الصهيونية وقوى الاستعمار وحلفائه على امتداد قرن من الزمان . .......المهم الآن وبعد الاعلان عن وقف التنسيق الامني لربما للمرة الرابعة، ان تتعلم القيادة الدرس وتقوم بلا تردد بانفاذ اعلان الجزائر اذا ما كانت امينة على دم ورسالة الشهيد خيري، وعلى دماء كل الشهداء والشهيدات....... ما عاد ممكن اطلاقا احتمال غبائها السياسي، في ظل التحولات في الخارطة السياسية في دولة الاحتلال ال F اشية....وفي ظل شموخ وكبرياء الشباب المقاوم، فليلة امس قام الشهيد البطل علقم، الواثق الخطى والمقتدر باحترافية عالية، والثوري الواعي بقلب الطاولة على كل اجهزة الأمن الصهيونية وكشف غبار وهم المطبعين العرب الذين قرروا الاعتماد على الصهاينة لضمان امنهم .....وبعثر اوراقهم وكل حساباتهم في تصفية القضية.........فالقدس وكالعادة اكدت على رسالتها التحررية، وجسدت قسمات المشهد الخاص بلوحة الكفاح ، ولم تعد تحتمل، كباقي اجزاء الوطن، التلكؤ والتأتأئة السياسية، وهي تهتف وتقاوم دوما على الرغم من سياسات التهويد التى تفرض عليها، ترسل رسالتها الممهورة بدم المقاوميين الشباب للعالم ككل بان شعننا لم ولن يستسلم، وتطالب بتشكيل، قيادة وطنية موحدة على ارضية الشراكة الوطنية لحركة تحرر وطني تحترم ارادة شعبها........بدون هذا التوجه والفعل، لن يكون لوقف التنسيق وقرار التوجه لمحكمة الجنايات الدولية اى معنى سوى تكرار محاولات القيادة البائسة للالتفاف على منهج المقاومة، وفق مسار الرهان على التفاوض، وفتح مسار جديد لسلام اقتصادي.......الفرح والاعتزاز الذي انتشر في كافة زوايا. فلسطين التاريخية يؤشر كما في كل محطات البسالة والنضال، ان الشعب يطالب بحاضنة سياسية لتركيم نتائج المقاومة والصمود لدحر الاحتلال ولانجاز اهداف شعبنا الوطنية.......ان غدا لناظره قريب وفق خلاصات الحكماء والحكيمات لدى شعوب الارض التى ترقض الانهزام.......