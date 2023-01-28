بعد ساعات من عملية بيت حنينا.. إصابة مستوطنين اثنين باطلاق نار في سلوان

وطن: أصيب مستوطنان بجروح خطيرة، في عملية اطلاق نار جديدة عند بؤرة استيطانية في سلوان بالقدس، اليوم السبت.

وأشارت طواقم الإسعاف الإسرائيلية أن المستوطنين اللذين اصيبا بالعملية (أب وابنه) الاول يبلغ 45 عاما والثاني 22 عاما، موضحة بان اصابة احدهم خطيرة والاخر بين خطيرة ومتوسطة.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية فقد اطلقت النار على منفذ العملية، واصيب لكنه لم يستشهد.

وادعت شرطة الاحتلال ووسائل اعلام عبرية أن منفذ العملية هو "فتى يبلغ من العمر 13 عاما" يدعى محمد عليوات.

واكدت عائلة الفتى المذكور ومصادر فلسطينية ان الفتى الفلسطيني المذكور، لا علاقة له بعملية اطلاق النار، وانه اصيب بينما كان يمر في المكان.

وكانت شرطة وسلطات الاحتلال اعلنت في بداية العملية انها "قتلت" منفذ العملية، ولاحقا زعمت ان "طفلا" هو الذي نفذ عملية اطلاق النار وانه اصيب.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال منزل عائلة الطفل عليوات.

وذكرت بعض المصادر ان قوات الاحتلال اعتقلت عددا من افراد عائلة الطفل عليوات بما فيهم والديه.

وجاءت هذه العملية بعد ساعات من عملية بيت حنينا التي قتل فيها 7 مستوطنين في بيت حنينا الليلة الماضية.