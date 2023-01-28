الاحتلال يعتقل 42 مواطنا من اقارب الشهيد علقم

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، منزل منفذ عملية بيت حنينا، الشهيد خيري علقم في الطور شرقي مدينة القدس المحتلة.

واعتقلت شرطة الاحتلال ما مجموعه 42 شخصاً من أقارب الشهيد وأصدقائه.

وقُتل مساء امس الجمعة 7 مستوطنين، وأصيب عدد آخر في عملية إطلاق نار وقعت في مستوطنة "نافيه يعكوف" قرب بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة فيما استشهد المنفذ برصاص شرطة الاحتلال.

يذكر أن الشهيد هو الشاب خيري علقم (21 عاما) من سكان الطور شرقي القدس؛ ورجحت الشرطة الإسرائيلية أنه نفذ العملية لوحده وقالت إنه دون سوابق أمنية، فيما استدعت والديه للتحقيق.

المصدر: عرب 48