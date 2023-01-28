منفذ عملية القدس.. يحمل اسم جده الذي قتله مستوطن (صديق لبن غفير) طعناً عام 98

وطن: ذكرت مصادر مختلفة ان الشهيد خيري علقم، منفذ عملية بيت حنينا التي قتل فيها 7 مستوطنين الليلة الماضية، يحمل اسمه جده الذي كان ضحية طعن نفذها مستوطن اسرائيلي يدعى حاييم فلرمن عام 1998 في مدينة القدس.

وحسب المصادر فان المستوطن حاييم فلرمن، وهو عضو في حركة "كاخ" الارهابية التي اسسها مئير كهانا في سنوات 1998 و 1999 قتل ثلاث مقدسين طعنا بالسكين (بينهم الجد خيري علقم- جد الشهيد) واغلقت سلطات الاحتلال في حينها القضية وقيدتها ضد مجهول .

والشهداء الثلاثة الذين قتلهم الارهابي فلرمن هم: (خيري علقم - جد منفذ عملية بيت حنينا الذي حمل ذات الاسم)، بينما كان في طريقه إلى مكان عمله، حيث تعرض للطعن حتى الموت في أيار من ذلك العام، والشهيد خليل إبراهيم الذي قتل في القدس خلال تشرين اول من ذلك العام ايضا، والشهيد اسامة النتشة الذي قتل في كانون اول.

واشارت الى ان جرائم القتل هذه نفذت ضد العرب وبعد 12 عاما من تقيد العمليات ضد مجهول ،وبتاريخ 15-07-2010 اعلن "الشاباك" عن القاء القبض على (حايم فلرمن ) ووجه له تهمة قتل اربعه اشخاص من ضمنهم (خيري علقم ) ومحاوله قتل 7 اخرين .

بن غفير وعلاقتة بالقاتل الارهابي فلرمن



وتشير المصادر الى ان بن غفير (الذي اصبح اليوم وزيرا للامن القومي في دولة الاحتلال) كان صديقا للقاتل حايم فلرمن، واتهم الشاباك ،انه هو الذي جند حايم الى صفوفه من اجل قتل الشيخ رائد صلاح ،وانه امد حايم بالمال وايضا جميع التسهيلات .

ونفى الشاباك ذلك وقال "نحن لم نجند اي شخص لقتل اي عربي، وادعائه كاذب ولم نقدم له اي مال من اجل ان يعترف على اعمال لم يقم بها " يقصد الارهابي فلرمن.

وبعد اكثر من عقدين، جاء الحفيد خيري علقم، لينفذ عمليته في بيت حنينا بالقدس، فيما سارع بن غفير وتوجه الى الموقع الذي قتل فيه سبعة مستوطنين، في هذه العملية التي لا شك انه يعرف خلفيتها.