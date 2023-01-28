مواجهات واطلاق نار بالضفة والاحتلال يعتقل 15 مواطنا من منزل عائلة الشهيد علقم

وطن: شهدت الضفة الغربية فجر اليوم السبت عدة عمليات اطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال، كما واندلعت مواجهات في مناطق اخرى، فيما اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد خيري علقم منفذ عملية بيت حنينا، واعتقلت 15 مواطنا كانوا في المنزل.

واعلنت مجموعات عرين الأسود انها نفذت أربع عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال، كما واطلق مقاومون النار باتجاه جنود الاحتلال على حاجز قلنديا شمال القدس.

وفي القدس ايضا، اندلعت مواجهات في بلدة سلوان جنوبي المسجد الاقصى، كما واندلعت مواجهات في محيط منزل عائلة الشهيد خيري علقم.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم منزل عائلة الشهيد خيري علقم الكائن في الطور بالقدس، حيث كان توجه العديد من المواطنين الي منزل العائلة بعد اعلان استشهاده، وقيدت 15 شابا كانوا بالمنزل واعتقلتهم.