الإمارات تدين عملية القدس وتصفها بـ "الإرهابية" و "الجريمة النكراء"

الإمارات دانت الإمارات عملية القدس مساء اليوم ووصفتها بـ "الهجوم الإرهابي".

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، "أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية". وفق ما جاء في البيان

وأعربت الوزارة عن "خالص تعازيها للحكومة الإسرائيلية وشعبها الصديق ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين."