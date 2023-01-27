مقتل 8 مستوطنين في اطلاق نار بالقدس المحتلة

وطن: في حصيلة أولية، أعلنت نجمة داوود الحمراء، عن مقتل 8 مستوطنين بإطلاق نار في القدس المحتلة.

وقالت نجمة داوود الحمراء في اول حصيلة لها ان 8 مستوطنين قتلوا بينما أصيب اكثر من 13 مستوطنا بجروح بعضها خطيرة.

وقالت وسائل اعلام عبرية ان عملية اطلاق نار وقعت مساء اليوم في القدس المحتلة واستهدفت المستوطنين في منطقة بيت حنينا.

وفي تفاصيل ما جرى قالت شرطة الاحتلال ان منفذ عملية القدس هو شخص واحد فقط ، وقد وصل بدراجة نارية وفتح النار ويجري البحث عن مساعدين محتملين له.

وقالت شرطة الاحتلال ان منفذ العملة من القدس وقد ترجل وأطلق النار وإنسحب من المكان، بعد إستنفار الشرطة تمت المواجهة بينه وبين عناصر من شرطة الاحتلال على مفترق بيت حنينا، وبعد أن أطلق النار على الشرطة وحاول الإنسحاب مشياً على الأقدام، حينها أطلقت عليه النار.

وقال احد شهود العيان ان عملية القدس استمرت 20 دقيقة الى ان وصلت شرطة الاحتلال للمكان.

وقالت وسائل اعلام عبرية ان نتنياهو يدرس دعوة الكابينت للاجتماع لاجراء تقييم امني في اعقاب العملية.

ونشر الاعلام العبري صورة قال انه للمسدس الذي نفذت فيه العملية.