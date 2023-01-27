مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في مسافر يطا

وطن: هاجم مستوطنون مسلحون، مساء اليوم الجمعة، منازل المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل.

وهاجمت مجموعة من المستوطنين المسلحين من مستوطنة "اتسخار مان" الجاثمة على أراضي المواطنين شرق يطا، منازل المواطنين في تجمع سادة الثعلا، وأطلقت الرصاص في محيط المنازل.

وردد المستوطنون عبارات عنصرية، والتهديد بقتل الفلسطينيين والعرب، ما أثار حالة من الخوف والرعب لدى الأطفال والنساء.

يذكر ان هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المستمرة التي يتعرض لها الأهالي في مسافر يطا، من قبل الاحتلال ومجموعات المستوطنين المتطرفين، بهدف الضغط عليهم وإجبارهم على ترك أرضهم وممتلكاتهم للاستيلاء عليها لصالح الاستيطان.