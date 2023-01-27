الاحتلال يستهدف المتظاهرين على حدود قطاع غزة

وطن: استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، مجموعة من الشبان في وقفة منددة بجرائم الاحتلال بحق أهالي جنين ومخيمها، قرب السياج الحدودي الفاصل شرق غزة.

وتوجه شبان إلى المنطقة الحدودية في حي الزيتون على مقربة من موقع " ملكة" شرق مدينة غزة وشرق مخيم البريج وسط القطاع، تنديدا وغضبا على جرائم الاحتلال والمجزرة البشعة في مخيم جنين.

واطلقت قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة والآليات العسكرية خلف الشريط الحدودي، الرصاص وقنابل الغاز صوب الشبان المحتجين والمتظاهرين.