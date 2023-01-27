وقفتان في أم الفحم وطمرة ضدّ العدوان على جنين

وطن: تظاهر أهال ونشطاء من طمرة وأم الفحم، اليوم الجمعة، ضد عدوان الاحتلال الاسرائيلي على جنين ومخيّمها، أمس الخميس، والذي أسفر عن استشهاد تسعة مواطنين، وإصابة آخرين بجروح.

وعلى مدخل أم الفحم، شارك العشرات من المدينة ومنطقة وادي عارة في وقفة احتجاجية منددة بالعدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها.

وجاءت الوقفة بدعوة من "الحراك الفحماوي الموّحد" واللجنة الشعبية في أم الفحم، رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية بالإضافة إلى لافتات كتب على بعض منها "الاحتلال أصل الإرهاب"، "من أم الفحم هنا جنين".

كما أطلق المتظاهرون هتافات نصرة لمخيم جنين والضفة الغربية إثر عدوان الاحتلال المتواصل بحقهم.

وفي طمرة، نظمت وقفة احتجاجية بمبادرة من البلدية، واللجنة الشعبية في المدينة.

ورفع مشاركون في الوقفة لافتات كُتبت عليها شعارات من قبيل؛ "ارفعوا أيديكم عن جنين"، و"المجد والخلود لشهدائنا".

وناشد الناشط سمير عثمان الجماهير العربية "عدم الخضوع لكل محاولات الحكومة الإسرائيلية ببثّ سياسة الترهيب والتخويف".

وأضاف أن "هذه الحكومة ليست أفضل من الحكومات الأخرى، لهذا أدعو للوحدة والقيام بواجبنا دون منّة، للوقوف إلى جانب أبناء شعبنا".

وخلال الوقفة، أدان رئيس بلدية طمرة، سهيل ذياب "الصمت الدولي والعربي إزاء ما يحدث للفلسطينيين من جرائم الاحتلال الإسرائيلي". ودعا إلى "تحرك عربي دولي لرفض ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من انتهاكات ومجازر ضد الشعب الفلسطيني".

عرب 48