جماهير غفيرة تشيع الشهيد يوسف محيسن في الرام

وطن: شيعت جماهير غفيرة ظهر اليوم الجمعة جثمان الشهيد يوسف يحيى عبد الكريم محيسن (22 عاما) الذي ارتقى امس الخميس متأثرا بإصابته خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة.

وردد المشاركون في مراسم تشييع الشهيد محيسن هتافات غاضبة تندد بجرائم الاحتلال وتؤكد على مقاومته.

وكانت اندلعت امس مواجهات في بلدة الرام عقب المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في جنين، اصيب خلالها محيسن ما ادى لاستشهاده متاثرا باصابته.

وتزامن استشهاد الشاب محيسن مع يوم ميلاده الذي يصادف اليوم وفقا لما ذكرته مصادر محلية.