الاحتلال يخطر بهدم غرفتين سكنيتين في مسافر يطا

وطن: أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بـ "وقف العمل" في غرفتين سكنيتين بقرية بيرين في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وأفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، أن الاحتلال سلم إخطارين بوقف العمل في الغرفتين للمواطنين عبد العزيز برقان، وبهجت حربي برقان.

يذكر أن الاحتلال يستهدف مسافر يطا بشكل يومي من خلال هدم المساكن، وإخطارات بالهدم، والتضييق على المواطنين، بهدف إفراغها من سكانها لصالح التوسع الاستيطاني.

(المصدر- وفا)