في ظل تصعيد أمني.. رئيس الاستخبارات الاميركية وصل دولة الاحتلال والتقى نتنياهو وسيزور رام الله

وطن: وصل رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، وليام بيرنز، دولة الاحتلال الليلة الماضية، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه يعتزم ايضا زيارة مدينة رام الله والالتقاء مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية.

وتأتي زيارة بيرنز قبيل زيارة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، لـ "إسرائيل" التي يتوقع أن يصلها يوم الإثنين المقبل.

والتقى بيرنز مع رئيس الموساد، دافيد برنياع، بعد وصوله "اسرائيل".

وأفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" بأن بيرنز التقى ايضا مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وسبق زيارة بيرنز زيارة لمستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الأسبوع الماضي، حيث التقى مع نتنياهو ومع كل من وزير الأمن، يوآف غالانت، ووزير الخارجية، إيلي كوهين، وكذلك مع الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ. كما والتقى القيادة الفلسطينية.

وتأتي زيارة بيرنز لإسرائيل في إطار جولة إقليمية، حيث التقى في القاهرة مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

وأشار موقع "واللا" العبري إلى أن زيارة بيرنز جاءت في وقت تصاعد فيه التوتر الأمني في الضفة الغربية، في أعقاب المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال امس في مخيم جنين، حيث استشهد 9 مواطنين فلسطينيين وأصيب 20 آخرون، في جنين كما واستشهد شاب في الرام واصيب عشرات اخرون خلال مواجهات واسعة عمت انحاء الضفة، وقد وتبع ذلك إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه عسقلان وعدد من المستوطنات القريبة من القطاع فيما شن طيران الاحتلال غارات غلى عدد من المواقع في غزة.

(المصدر- عرب 48)