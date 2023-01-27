قتيل وجريحان بهجوم مسلح على سفارة أذربيجان في طهران

وطن: أكدت الخارجية الأذربيجانية مقتل رئيس جهاز الأمن في سفارة البلاد في طهران إثر تعرض مقر السفارة لهجوم مسلح صباح اليوم الجمعة.

وقالت الخارجية في بيان لها إن الهجوم وقع حوالي الساعة 8:30 صباحا بتوقيت باكو، حيث "اقتحم المهاجم نقطة الأمن التابعة للسفارة وقتل رئيس جهاز الأمن مستخدما بندقية كلاشنيكوف، فيما أصيب اثنان من حراس أمن السفارة أثناء التصدي للهجوم"، مضيفة أنهما في حالة مرضية.

وأشار البيان إلى أن تحقيقا يجري حاليا في هذا الهجوم.

وذكرت وسائل إعلام أذربيجانية أن أورخان عسكروف، رئيس جهاز الأمن بالسفارة، لقي مصرعه بالحادث، وأنه تم القبض على مشتبه بتنفيذه الهجوم، ولا تزال دوافع المهاجم غير معروفة.

وفي أول تعليق لها عبر "تلغرام"، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو صدمت بالهجوم، وأعربت عن دعمها وتعازيها للدبلوماسيين الأذربيجانيين.

(المصدر: RT )