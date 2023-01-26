"هلال أريحا" يفوز على "سلوان" في دوري الدرجة الأولى

وطن: حقق "هلال أريحا" فوزا مهما على "سلوان" بهدفين دون رد، مساء اليوم الخميس، في المباراة التي جمعتهما على استاد الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، في افتتاح مباريات الأسبوع الخامس عشر من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم "الاحتراف الجزئي".

وافتتح محمد عزيز عبيد التسجيل للهلال في الدقيقة 80 وأضاف أيهم زين الهدف الثاني في الدقيقة 86. وشهدت المباراة طرد لاعب "سلوان" داوود ردايدة بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 15.

ورفع "هلال أريحا" رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس، في حين تجمد رصيد "سلوان" عند 20 نقطة في المركز السابع.

وتتواصل مباريات الأسبوع الخامس عشر، الجمعة، حيث يلتقي "مركز عسكر" مع "مركز طولكرم" على استاد الجامعة العربية الأمريكية في جنين، و"أهلي قلقيلية" مع "إسلامي صورباهر" على استاد الشهيد جمال غانم في طولكرم، و"بيت أمر" مع المتصدر "شباب العبيدية" على استاد الحسين في الخليل.

وتختتم، يوم السبت، بلقائين يجمع الأول "الكرمل" مع "طوباس" على استاد هواري بومدين في بلدة دورا جنوب الخليل، ويلتقي صاحب المركز الثاني "السواحرة" مع "مركز نور شمس" على استاد الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام.