العاروري: ندعو لتنفيذ وقف التنسيق الأمني والمقاومة جاهزة لخدمة شعبنا

وطن: دعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري حركة فتح إلى تنفيذ إعلان وقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال، مؤكدًا أن المقاومة في قطاع غزة في خدمة شعبنا وليست بعيدة عما يجري في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف العاروري في لقاء متلفز مع قناة "الميادين": "نثمّن بيان قيادة حركة فتح لا سيما وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال ونطالب الأخوة في فتح بالتنفيذ".

وأوضح أن "معركتنا مع الاحتلال ليس عنوانها الثأر بل مقاومة شرعية محقة بكل المعايير والمستويات وهي واجب ديني ووطني للدفاع عن أبناء شعبنا ومقدساتنا وهي قيمة عليا في منظومة القيم الإنسانية".

وذكر العاروري: "نحن جاهزون في كل خطوة تخدم أبناء شعبنا والحركة ستظل في خدمته".

وأشار إلى أن الخطوط مفتوحة مع الكل الفلسطيني لمواجهة الحكومة الاسرائيلية المتطرفة، ونحن مدركون لخطورتها.

وبين العاروري أن "التواصل مستمر بين حركتي فتح وحماس واللقاء الأخير كان بالأمس وقرارات فتح اليوم تؤسس لمسار وطني".

ونوه إلى أن حماس كانت حاضرة وما زالت في مواجهة ومقاومة الاحتلال، ونحن مع كل خطوة فيها خدمة لقضية شعبنا وكل الأدوات مشروعة لفرض قضيتنا على أجندة العالم.

وقال: "ندرك خطورة حكومة الاحتلال وتركيبة مجتمع الاحتلال المتطرفة الخطيرة، وبقدر ما تشكل هذه الحكومة تهديدا فإنها تمثل فرصة أيضًا".