وقفتان بحيفا وشفاعمرو ومسيرة مركبات بأم الفحم تنديدا بمجزرة الاحتلال في جنين

وطن: نظمت في مدينتي حيفا وشفاعمرو داخل أراضي الـ 48، مساء اليوم الخميس، وقفتان جماهيريتان تنديدا بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين، وبتواصل العدوان على أبناء شعبنا في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة.

وحمل المشاركون في الوقفتين، علم فلسطين، ورددوا الشعارات المنددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا والمطالبة بإنهاء الاحتلال.

وفي مدينة أم الفحم، نظمت مسيرة مركبات تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا في محافظة جنين، جابت شوارع المدينة، ورفع خلالها المشاركون علم فلسطين.