"هيئة الأسرى": الأسير أحمد البرغوثي ( الفرنسي ) ينهي اضرابه المفتوح عن الطعام

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن الأسير أحمد البرغوثي ( الفرنسي )، أنهى إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر تسعة أيام.

وقالت الهيئة إن " الأسير (الفرنسي) ومنذ نقله في عملية تنقلات الأسرى من سجن "هداريم" الى سجن نفحة قبل 18 يوماً، رفض الدخول الى القسم، مما أدى الى عزله انفرادياً في زنازين سجن "ريمون"، وتراجعت صحته بشكل كبير تحديداً بعد خوضه الاضراب.

وبينت الهيئة أن انهاء الاضراب جاء بعد استجابة ادارة سجون الاحتلال لمطالبه، حيث سيتم نقله بعد قليل الى الاقسام في سجن "ريمون".

ونشرت الهيئة في تقرير سابق أن " (الفرنسي) أبلغ إدارة السجن فور وصوله الى معتقل نفحة أنه يرفض هذا الأسلوب من النقل التعسفي اللا أخلاقي واللا إنساني، وأنه لن يدخل إلى السجن، ويرفض هذه الخطوة بكل تفاصيلها، مما أدى إلى إتخاذ خطوة انتقامية بحقه، تمثلت بعزله بالزنازين الانفرادية في معتقل ريمون ".

يذكر بأن الأسير (الفرنسي) من قادة الحركة الأسيرة، وهو من بلدة دير غسانة شمال غرب رام الله، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن ثلاثة عشر مؤبداً وخمسين عاماً.