خبراءُ الكريبتو يتطلّعون لهذهِ العملات البديلة للبيتكوين في عام 2023

هل أنتم مستعدون لتنويع حقائبكم الاستثمارية باستخدام بعض العملات البديلة لبيتكوين؟ إليكم فيما يلي بعضَ العملات الّتي ينصحُ الخبراء بشرائها.

غالباً ما تُوصَف البيتكوين (Bitcoin-BTC) بأنّها "عملة الإنترنت"، فقد تزعّمت هذه العملة سوق الكريبتو على امتداد عقدٍ من الزّمن تقريباً؛ ولم تكن البيتكوين -على مدى السنوات الماضية- العملة التي تُحدِّدُ اتجاهات السوق فحسب، بل تسبّبت أيضاً بارتقاءِ مستوى معايير العملات البديلة (altcoins) وما تستطيع هذه العملات تحقيقهُ.

مع ذلك، وبالرّغم من قوّة عملة البيتكوين، إلا أنّها لم تعُد أفضلَ الخيارات الاستثماريّة التي تُدرُّ أرباحاً كبيرة، نظراً لأنّ تعافي هذه العملة قد يستغرقُ فترةً من الزّمن؛ ولهذا السّبب ينبغي عليكم التفكيرُ بالاستثمار في العملات البديلة للبيتكوين، والتي قد تحقّق أداءً مُبهراً أواخر عام 2023، وتعدّ عملات FGHT وCCHG وD2T وTARO وIMPT و RIA من أبرز الأمثلة على هذه العملات.

أفضلُ سِتِّ عملات بديلةٍ للبيتكوين (Bitcoin-BTC) في عام 2023؛ قائمةٌ موجزةٌ

مع أنّ امتلاك البيتكوين يعدُّ خَيارَاً استثماريّاً ذكيّاً، إلا أنّ الفرصة متاحةٌ لتحقيق أرباحٍ أكبرَ إذا قمتم بتنويع مقتنياتِ حقيبتكم الاستثمارية الخاصّة بالعملات الرقمية، وذلك بالاستثمار في العديد من العملات البديلة أيضاً؛ ومن المعلوم أنّ تحديدَ الخيار الاستثماري الأمثل أمرٌ صعبٌ للغاية، ولذلك قمنا بإجراء بحثٍ من أجلكم، وخلصنا إلى القائمةِ التالية الّتي تشتمل على أفضلِ ستِّ عملات بديلةٍ للبيتكوين في عام 2022.



أفضل سبع عملات بديلةٍ للبيتكوين (Bitcoin-BTC) في عام 2022: عرضٌ تفصيلي

فايت آوت (Fight Out - FGHT),

يشهدُ عالم الكريبتو -لأول مرّةٍ في تاريخه- فريقَ خبراءِ بلوكتشين من ذوي الكفاءة قاموا بإطلاق مشروعٍ من نموذج التحرّك من أجل الكسب (Move-to-Earn) يهدفُ إلى مساعدة المستخدمين في الحفاظ على رشاقتهم وصحّتهم، حيث يعدّ مشروع فايت آوت خياراً استثمارياً مُذهلاً إذا كنتم تودّون المشاركة في مستقبل قطاع اللياقة والصالات الرياضية؛ وسيشهد مشروع فايت آوت -الّذي يمرّ الآن بمرحلة البيع المسبق لعملته- توسّعاً كبيراً في العالم الافتراضي (metaverse) الخاصّ بمشروعه خلال الأشهر القليلة المقبلة.



سيقدّم مشروع فايت آوت تطبيقاً عالي الجودة مُخصّصاً للتمارين من أجل الحفاظ على اللّياقة البدنيّة، وسيقوم هذا التطبيق بتعقّب تحرّكات المستخدِمين، فضلاً عن تخصيصهِ رمزاً غير قابلٍ للاستبدال (NFT) لكلِّ مستخدمٍ ليصبح أفاتاراً (avatar – صورة رمزية افتراضية مميزة) يتيح للمُستخدمين التحقّقَ من تقدُّمهم بشكلٍ آنيٍّ؛ كما يُمكن لمستخدمي فايت آوت التمتّعُ بوجود هدفِ لياقةٍ بدنيّةٍ يتناسبُ مع احتياجات كلٍّ منهم وأفاتارٍ رقميٍّ ومُكافآتٍ بعملات FGHT.

تُعدُّ FGHT العملة الأساسيّة لمشروع فايت آوت، وهي متاحةٌ لمستخدمي المنصّة، علماً أنّ المشروع تمكّن من حصد الملايين خلال المرحلة الأولى من عرض البيع المسبق لعملته، فاشتروا FGHT الآن لتكون لكم اليد العليا في سوق الكريبتو.

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داش تو تريد (D2T)

تُعدُّ داش تو تريد منصّة تحليلاتٍ وذكاءٍ صنعيٍّ في قطاع الكريبتو، وتشتملُ على بعض أكثر الميّزاتِ تطوّراً في السّوق؛ وتساعدُ منصّة داش تو تريد المستخدمين على تحديد فرصٍ استثماريّةٍ آمنةٍ ومربحةٍ من خلال تزويدهم بمؤشّراتٍ اجتماعيّةٍ تستند إلى بياناتٍ آنيّة، ليحظى مستخدمو المنصّة بنظرةٍ تفصيليّةٍ لما يشهدُه السّوق من مستجدّاتٍ لحظةً بلحظة.

ولا تقتصرُ ميّزاتُ هذا المشروع على تقديم التحليلات فحسب، بل تشملُ هذه الميّزات أيضاً بناءَ الإستراتيجيّاتِ وتحليل البياناتِ الماليّة القادمةِ من شبكات البلوكتشين واختبار الإستراتيجيّاتِ وتقييماتِ المزاج الاجتماعي وغيرِ ذلك من الميّزات؛ كما يمكنُ للمبتدئين الاستفادة من هذه المنصّة الّتي تتيحُ لهم ابتكار إستراتيجيّاتٍ مُتنوعة واختبارها دون المخاطرة بأيِّ مبلغٍ ماليٍّ، ويدلُّ هذا كلّه على أنّ الاستثمار في داش تو تريد خيارٌ صائبٌ.

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مشروع C+Charge وعملته (CCHG)

على خلفيّة المخاطر المتزايدةِ لظاهرة التغيّر المناخي، أقدم الكثير من الناس على التحوّل إلى المركبات الكهربائية (EVs)، الأمر الّذي أدّى إلى ازدهار صناعة هذه المركبات، ومع ذلك لم يقم أحدٌ بمكافأة مستخدمي هذه المركبات على هذا الخيار الصّعب، ولذلك يسعى مشروعُ C+Charge –وهو مشروع كريبتو مذهلٌ صديقٌ للبيئة- إلى تغيير هذا الواقع من خلال نظام دفعٍ من نمط النظير إلى النظير (P2P)؛ وتتميّزُ CCHG -العملة الأساسيّة للمشروع- بكونها خياراً أفضل من البيتكوين للقيام بعملياتِ الدفع التجارية، نظراً لأنَّ البيتكوين تُعدُّ عملة غير مستقرّةٍ وباهظة الثّمن.

سيقوم مشروع C+Charge بتخصيص مَحافِظ إلكترونيّةٍ للمستخدمين تتيحُ لهم دفع أجور شحن مركباتِهم الكهربائية باستخدام عملة CCHG، وتشهدُ C+Charge عمليةَ البيع المسبق لعملتها الآن، ممّا يجعلُ منها فرصةً استثماريّةً ذاتَ نموٍّ سريعٍ لا يجدرُ بكم تفويتُها.

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روبوت إيرا (RobotEra-TARO)

تعدّ روبوت إيرا لعبةَ كريبتو جديدةً تعتمد نموذج اللّعب من أجل الكسب (P2E) وتشتمل على عالمٍ افتراضيٍّ تشاركيٍّ يحوي العديد من الميّزات الجذّابة المتاحة للّاعبين؛ ويصف محبّو هذه اللّعبة بأنّها تجمع بين لعبة ماينكرافت (Minecraft) ونمط Sandbox نظراً لاعتمادِها على فكرة بناءِ الكتل، إلا أنّ لعبة روبوت إيرا تضمُّ العديدَ من الميّزاتِ الإضافيّة.

تتمثّلُ أهمُّ الميّزات الترويجيّة لهذه اللعبةِ في تمكين اللّاعبين من تحويل ابتكاراتِهم الفريدة إلى نقودٍ وكسب الأرباح مقابلَ بيع هذه الابتكارات في متاجرَ فرعيّةٍ، ويشهد مشروع روبوت إيرا الآن البيع المسبق لعملتهِ TARO، ممّا يعني أنّ شراء هذه العملة هو الخيار الأمثلُ في الوقت الحاليّ، فمن المرجَّح أن يرتفع سعرُها بعد انتهاء البيع المسبق. وبناءً على كلّ ما سبق، يتوقّعُ الخبراءُ أن يحقّق هذه المشروعُ نجاحاً باهراً في عام 2023.

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مشروع IMPT.io وعملته (IMPT)

IMPT

تعدّ IMPT عملة كريبتو صديقةً للبيئة تساعدُ المتداولين على إحداث فارقٍ في عالمنا من خلال تطبيقِ فكرةِ تقليل البصماتِ الكربونية؛ ففورَ أن يقوم المستخدمون باستخدام أرصدتِهم الكربونيّة يحصلون على رموزٍ غير قابلةٍ للاستبدال (NFTs) يمكنُهم إزالتُها من التداول، وبذلك يكون لهم دورٌ في الحدِّ من الاحتباس الحراري والتلوّث والتغيُّر المناخي وغيرها.

وقّعت IMPT اتفاقاتِ شراكةٍ مع 25,000 شركةٍ مهتمّةٍ بالمشروع، ومن أهمّ هذه الشّركات Adidas وGameStop وApple وLevi’s وMicrosoft وغيرها.

وبعد حصدِ 20.5 مليون دولار، أصبح مشروع IMPT ذا شهرةٍ واسعة، ممّا يُرجِّحُ ارتفاع قيمةِ عُملته بعد إدراجِها في منصّات التداول.

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كالفاريا (Calvaria-RIA)

كالفاريا (Calvaria)

تعدُّ كالفاريا لعبة كريبتو جديدة من نموذج اللّعب من أجل الكسب (P2E) تهدفُ إلى جذب غيرِ المُطّلعين على الكريبتو إلى عالمِهِ؛ وتتمحورُ اللّعبة حول معاركِ بطاقاتٍ من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، بحيثُ تمثّل كلُّ بطاقةٍ شخصيّةً فريدةً من شخصيّاتِ العالم السفليِّ تتمتّعُ بقدراتٍ سحريّةٍ مميّزةٍ.

تقومُ هذه اللّعبة على بلوكتشين بوليغون (Polygon)، وتتميّزُ عن ألعاب كريبتو الأخرى القائمةِ على البطاقاتِ بأنَّ الفوز فيها لا يستلزمُ شراء أكثرِ بطاقاتِ الرموز غير القابلة للاستبدال ثمناً، بل يمكنُ أن يفوزَ أيُّ شخصٍ لديهِ إستراتيجيّةٌ متينةٌ.

علاوةً على ذلك، لا يتعيّنُ على المستخدِمِين شراءُ بطاقاتٍ أو حتّى امتلاكُ محفظةِ كريبتو، فاللّعبةُ متاحةٌ مجاناً لكلِّ من يقومُ بتحميلها، وتعدُّ RIA عملةَ الحوكمة الأساسيّةِ الخاصّة بالمشروع، ويتوقّعُ خبراءُ أنّ قيمتها سترتفع للغاية بمجرّد اتساع نطاق انتشار اللّعبة؛ ويخوّلكم امتلاكُ عملات RIA التمتّعَ بحقّ ملكيّةٍ كاملةٍ، فضلاً عن حقّ التصويت في المنظّمة المستقلّة اللّامركزيّة الخاصّة بالمشروع.

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عملة ريبل (Ripple-XRP)

ريبل (Ripple)

إذا قارنّا ريبل بالبيتكوين (Bitcoin-BTC) سنجد أنّ ريبل (Ripple) عملةٌ رقميّةٌ فريدةٌ من نوعِها، وبمعنى أدقّ فإنَّ ريبل نظامُ دفعٍ أكثرَ من كونها عملةً رقميّةً. وتعدُّ عملة XRP العملة الأساسية لريبل، ويمكنُ للنّاس استخدامُ هذه العملة لإجراءِ المُعاملات العابرة للحدودِ بسرعةٍ وسهولةٍ، ممّا يوفّرُ عليهم عناءَ الاعتماد على طرفٍ ثالثٍ مركزيٍّ. علاوةً على ذلك، يستلزمُ نظام XRP دفعَ عمولةٍ زهيدةٍ مقابلَ إجراء هذه المعاملات، حتّى عند مقارنتها مع عمولةِ بيتكوين (Bitcoin-BTC) وإيثيريوم (Ethereum-ETH)؛ ويلقى مشروع ريبل زخماً كبيراً في الوقت الحاضر، ممّا يجعله جديراً بأن يكون بديلاً استثماريّاً للبيتكوين.



الخلاصة

تعدّ البيتكوين (Bitcoin-BTC) أكثر الاستثماراتِ رواجاً لدى المتداولين، ويعود ذلك لأسبابٍ وجيهةٍ، ومع ذلك تعتبر البيتكوين خياراً استثمارياً طويلَ الأمد، ومن غير المتوقّع أن تُحقّق أداءً مُبهراً في الوقت القريب؛ ولذلك يرَى كثيرٌ من الخبراءِ وجوبَ تنويعِ مقتنياتِ الحقائب الاستثماريّةِ والاستثمارَ في عملات بديلةٍ للبيتكوين.

من المعلوم أنّ إيجاد بدائلَ مُناسبةٍ ومُربِحةٍ في سوق الكريبتو شديدةِ التقلّب يعدُّ أمراً غيرَ يسيرٍ على الإطلاق؛ لذلك ينبغي لكم أن تأخذوا باعتباركم عدّة عوامل مثل: الفريق القائم على المشروع والضجّة الإعلاميّة المُثارةِ حوله وقوّة وجودهِ على الإنترنت وميّزاتهِ وابتكاراتهِ وخارطة الطريق الخاصّةِ به وغيرِها من الاعتبارات.

لم نجد -بعد إجراءِ البحث المذكور آنفاً- عملاتٍ تشتمِلُ على هذه العوامل بقوّةٍ سوى FGHT وCCHG وD2T وIMPT وRIA وTARO؛ لذا فحريٌّ بكم الاستثمارُ في هذه العملات إذا كنتم تودّون كسبَ أرباحٍ كبيرةٍ بسرعةٍ وجنيَ الأموال قبل تعافي عملة البيتكوين (Bitcoin-BTC) مرّةً أخرى.