10 شهداء منذ صباح اليوم.. استشهاد الشاب يوسف محيسن في بلدة الرام

وطن: أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس، عن استشهاد الشاب يوسف يحيى عبد الكريم محيسن (22 عاما) متأثرا بإصابته، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة.

وكانت مواجهات اندلعت في بلدة الرام عقب قمع قوات الاحتلال مسيرة خرجت تنديدا بعدوان الاحتلال على شعبنا والمجزرة التي ارتكبها في جنين صباح اليوم، وأسفرت عن استشهاد تسعة مواطنين وإصابة آخرين.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة ببلدة الرام، ما أدى لإصابة الشاب محيسن بعيار حي، نقل إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، حيث وصفت إصابته بالحرجة، ليعلن الأطباء لاحقا عن استشهاده متأثرا بجروحه.

وبارتقاء الشهيد محيسن ترتفع حصيلة الشهداء منذ صباح اليوم إلى 10 شهداء.