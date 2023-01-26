إصابتان بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في أريحا

وطن: أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت قرب مدخل مدينة أريحا الشمالي.

وأفادت مصادر طبية، بإصابة شاب بالرصاص الحي في قدمه، وآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال المواجهات التي شهدها مدخل أريحا الشمالي، واصفة حالتهما بالمتوسطة.

كما اندلعت مواجهات قرب مدخل أريحا الجنوبي بالقرب من مخيم عقبة جبر، أطلق الاحتلال خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين خرجوا تنديدا بمجزرة الاحتلال في جنين.