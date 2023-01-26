اقترابُ عرض البيع المُسبق لمشروع فايت آوت (Fight Out) من جمع 2.5 مليون دولار؛ المشروع يُقدِّمُ فرصةً للفوز بعُملات رقميّة بقيمة 250,000$

فايت آوت (Fight Out-FGHT) منصّةٌ جديدةٌ في قطاع التحرك من أجل الكسب (M2E)، وللمنصةِ عالمُ الميتافيرس (Metaverse) الافتراضيُّ الخاص بها، وقد تمكّنَ عرضُ البيع المُسبق لعُملتِها من جمع 2.5 مليون دولار، كما تقدِّمُ المنصّةُ فرصةً للفوز بعُملات رقميّةٍ بقيمة 250,000$.

سنقوم بإلقاء نظرةٍ على عرض البيع المُسبق الخاص بهذا المشروع الجديد المُبتكر لنوضّح الأسباب التي تقف وراء تهافت المستثمرين إليه.

فايت آوت هو مشروعُ كريبتو يقوم على مبدأ التحرك من أجل الكسب (M2E)، ويهدفُ إلى ربط اللياقة البدنيّة الافتراضيّة مع العالم الافتراضي (الميتافيرس)؛ وقد تمكّن عرضُ البيع المُسبق الخاص بعُملته FGHT من جمع أكثر من 2.45 مليون دولار في غضون أسبوعين فقط من انطلاقه.

تأتي الأصداء الإيجابيّة المُدويّة للنجاح الباكر الذي حققه عرض البيع المُسبق بعد أن تمَّ بيعُ قُرابة 50% من العُملات المخصّصة لمرحلته الأولى، ويتمُّ بيع عُملة FGHT -العُملة الأصلية لمشروع فايت آوت (Fight Out)- بسعرٍ مخفّضٍ قدره 0.0166$، وسيرتفع سعرها تدريجياً مع كل مرحلةٍ لاحقةٍ من مراحل عرض البيع المُسبق ليصل في النهاية إلى 0.0333$، ولهذا فإنّ المستثمرين الذين يستثمرون عاجلاً وليس آجلاً سيضمنون شراء عُملة مشروع فايت آوت (Fight Out) بأدنى سعرٍ لها، حيث سينتهي عرض البيع المُسبق في 31 آذار/مارس الحاليّ.

أثار الاهتمام الهائل الذي لَقيه عرض البيع المُسبق لعُملة FGHT الخاصّة بمشروع فايت آوت (Fight Out) تكَهُّناتٍ بأنَّ سعر عُملة FGHT قد يرتفع بشكلٍ ملحوظٍ وسريعٍ بعد انطلاق عرض تداولها الأوّليِّ على منصّة مركزيةٍ (IEO)، والمُقرر في 5 نيسان/أبريل القادم.

إضافةً إلى ذلك، تقوم فايت آوت (Fight Out) بمنح مكافآتٍ على شكل عُملة FGHT قد تصل إلى 50% من قيمة المبلغ المُستثمَر خلال عرض البيع المُسبق، وبإمكانِ من يقوم بشراء عُملات FGHT بما لا يقلُّ عن 500$ أن يكسب عُملاتٍ إضافيّةٍ بنسبة تتراوح بين 10-25% من قيمةِ مشترياتهِ، كما يُمكن للمستثمرين الأوائل رهن عُملاتهم (staking) لمدّة 6-24 شهراً ليكسبوا عُملات FGHT إضافيّة بنسبة تتراوحُ بين 10-25% من المبلغ المُستثمَر.

وتتوِّج فايت آوت عرض البيع المُسبق بتقديم فرصةٍ للفوز بعُملات FGHT بقيمة 250,000$ من خلال قُرعةٍ عشوائية، حيث يتوجَّبُ على المستثمرين الراغبين في الاشتراك بهذه القُرعة امتلاكُ عُملات FGHT بما لا تقلُّ قيمته عن 250$ وقتَ السحب، وأن يقوموا بإكمال بعض المهام على منصّات التواصل الاجتماعي الخاصة بفايت آوت (Fight Out)، حيث ستكون هذه الجائزة من نصيب فائزٍ واحدٍ محظوظ.

من المتوقع أن يتمّ إطلاق تطبيق فايت آوت في الربع الأول من عام 2023 كنسخةٍ تجريبيّةٍ حصريّةٍ لعددٍ من المَدعوّين لتجربته، بينما سيتم إطلاق النسخة الكاملة والنهائية للعامّة في الربع الثاني من عام 2023.



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فايت آوت (Fight Out) تتعاقد مع قائمةٍ من أبطال (UFC) ورُوّاد قطاع اللياقة البدنيّة

أعلنت فايت آوت أن قائمةً لامعةً من أبطال بطولة القتال النهائي (UFC) المحترفين والملاكمين وأعلام اللياقةِ البدنيّة قاموا بالانضمام إلى المشروع كسفراء، وتحتوي هذه القائمة على بطلتي القتال النهائي (UFC) أماندا ريباس (Amanda Ribas) وتايلا سانتوس (Taila Santos) والملاكِمة التي حطمت الأرقام القياسية سافانا مارشال (Savannah Marshall) ومدرّب اللياقة البدنيّة تريماين دورتش (Tremayne Dortch) الذي يمتلكُ حضوراً مؤثراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

تحتلُّ ريباس المرتبة 9 في فئة وزن القشّة للسيدات في بطولة القتال النهائي (UFC) والمرتبة 15 في فئة وزن الذبابة، أما سانتوس فتحتل المرتبة الثانية في فئة وزن الذبابة، وكلتا هاتين البطلتين من البرازيل، ويُمكنهما توظيفُ العدد الكبير لمُتابعيهم على منصّة إنستغرام -البالغ 2.3 مليون متابع- لجذب الانتباه إلى مشروع فايت آوت.

انضمت الملاكمة البريطانية سافانا مارشال إلى فايت آوت في أعقاب فوزها القياسيِّ على الأمريكية كلاريسا شيلدز (Claressa Shields) في مباراةٍ حققت أكبر نسبةِ مشاهداتٍ في تاريخ رياضة الملاكمة للسيدات، ولدى مارشال 122,000 متابعٍ على منصّة إنستغرام.

يمتلكُ تريماين دورتش، المعروف بـ "نينجا العضلات"، تأثيراً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي في مجال اللياقة البدنيّة، ويعملُ أيضاً كمدرّبٍ شخصيٍّ، بالإضافة إلى كونِه نجم برنامج "محارب النينجا الأميركي" (American Ninja Warrior) الذي يُعرض على قناة NBC، وسيستعرضُ دورتش براعته كسفيرٍ لفايت آوت مع 271,000 متابع على منصّة إنستغرام.

سيكون لهذه القائمة -من نخبة الرياضيين وأبطالِ الرياضات القتالية- دورٌ مهمٌ في المساعدة على بناء سُمعةٍ لمشروع فايت أوت ريثما يتمُّ إطلاقه، كما سيشاركون في تطوير مكتبة المشروع للمقاطع التدريبية المصوّرة، فضلاً عن تقديم حصصٍ تدريبية بشكلٍ شخصيٍّ في الصالات الرياضية التابعة لمشروع فايت آوت؛ وتدلُّ قدرة فايت آوت على التعاقد مع رياضيِّين بهذا المستوى على الدعم المجتمعي الواسع النطاق لهذا المشروع.



فايت آوت (Fight Out) يجمعُ بين عوالم اللياقة البدنيّة الشخصية، واللياقةِ حسب الطلب، وعالَم الميتافيرس

فايت آوت هو نظامٌ تقنيٌ مبتكرٌ يقوم على مبدأ التحرك من أجل الكسب (M2E)، ويساعدُ المستخدمين في الحصول على بنيةٍ جسدية تُمكّنهم من ممارسةِ الرياضات القتاليّة؛ كما يُقدِّمُ حلولاً لتحفيز المستخدمين ليس على الالتزام فقط بنظام التدريب الخاص بهم، ولكن أيضاً لبناءِ لياقةٍ بدنيّة متكاملة تشمل القوة العضلية وشدة التحمل القلبيّة وتقنيّات الرياضاتِ القتالية؛ حيثُ يدمجُ فايت آوت التدريباتِ حسب الطلب -في المنزل وفي صالة الألعاب الرياضية- مع الصُّورِ الرمزية المميّزةِ لكلِّ مستخدم (Avatar) في الميتافيرس، وعندما يُكمل المستخدمون التدريباتِ في العالم الحقيقي ينعكسُ ذلك على صورهم الرمزية المميّزةِ في الميتافيرس.

كما يسمحُ الميتافيرس الخاص بفايت آوت لمستخدميهِ بالمشاركةِ في دوريّاتٍ وبطولاتٍ قتاليّة للفوز بجوائز على شكل عُملاتٍ رقميّة، وسيكون حضورُ نخبةِ الرياضيين في الميتافيرس مصدرَ إلهامٍ للمستخدمين العاديين الذين يتطلعون إلى بناء اللياقة البدنيّة.

بالإضافة إلى ذلك، تخطِّطُ فايت آوت لشراءِ صالاتٍ رياضيّةٍ في العالم الحقيقي تعدُّ بمثابةِ مراكز لقاء لمجتمع المنصّة، وستشملُ هذه الصالات الرياضية تقنيّاتٍ مثل المرايا الرقمية التي ستسدُّ الفجوة بين ممارسةِ التمارين في العالم الحقيقي وفي الميتافيرس، ولن تكون زيارةُ هذه الصالات الرياضية الحقيقيّة شرطاً لاستخدام منصّة فايت آوت، لكنّها ستكونُ متاحةً للاستخدام أمامَ المُشتركين في المنصّة.

ستشرعُ فايت آوت (Fight Out) باقتناءِ أوّل صالاتها الرياضيّة في الربع الأول من عام 2023، كما تُخطّط لشراءِ ما يصل إلى 20 صالةٍ رياضيّةٍ كنقطةِ بداية في سعيها إلى توسيع بصمتها في العالم الحقيقي من خلال الاستحواذِ على المزيد من الصالات الرياضية في مدنٍ منتشرةٍ في جميع أنحاء العالم.

التطبيقُ المُرافق لفايت آوت (Fight Out) يُقدّمُ اللياقة البدنية حسبَ الطلب

يقوم النظام التقنيّ لمشروع فايت آوت على التطبيق المُرافق لهذه المنصّة، حيث يوفّرُ التطبيقُ لمستخدميهِ تدريباتٍ حسب الطلب بقيادة نخبةٍ من الرياضيين المحترفين ومدرّبي اللياقةِ البدنيّة مثل ريباس وسانتوس ومارشال ودورتش، وسيتمُّ إطلاقُ أوّل فيديو تدريبيّ -لبطلة قتالٍ ممّن تمَّ التعاقدُ معهم- في الربع الثاني من عام 2023.

كما يُمكِّن التطبيقُ مستخدميه من تقييم لياقتهم البدنيّة عبر الحصصِ التدريبية المُعدّة حسب الطلب على التطبيق والتدريباتِ المباشرة في الصالات الرياضيّة التابعة لفايت آوت، وسيتم تتبّع تَقَدُّم المستخدمين من خلال تقنيّاتٍ قائمةٍ على الساعاتِ والهواتف الذكية، حيث يقدم التطبيق أنظمةً تدريبيّةً خاصّة بكلِّ مستخدم. وللبدءِ باستخدام التطبيق، يتوجّب على المستخدمين الإجابة فقط على سلسلةٍ من الأسئلة حول أنماط التمرين المُفضّلة لديهم، وأهدافِهم للياقةِ البدنيّة، ومُعدّاتِ التدريب المتوافرةِ لديهم، واستناداً إلى أجوبتِهم، سيقومُ التطبيقُ بإنشاءِ برنامجٍ تدريبيٍّ يُمكِّنُهم من البدءِ مُباشرةً في رحلتهم الصحيّة.

تختلفُ برامج اللياقة البدنيّة التي يقدِّمُها فايت آوت عن خدماتِ اللياقة البدنيّة حسب الطلب التقليديةِ بشموليّتها، إذ تقومُ بتشجيع المستخدمين على بناء القوة العضلية، وتحسين قُدرة القلب والأوعية الدموية، وزيادةِ القدرة على التحمل، وتحسين الصحة النفسية والذهنيّة، وتقنياتِ الرياضات القتالية؛ ومن المتوقّع أن يتمّ إطلاق التطبيق المُرافق لفايت آوت في الربع الأول من عام 2023 كنسخةٍ تجريبيةٍ حصريةٍ لعددٍ من المَدعُوّين لتجربته، بينما سيتمُّ إطلاق النسخة الكاملة والنهائية للعموم في الربع الثاني من عام 2023.



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التشجيعُ على اللياقةِ البدنيّة من خلال عُملات FGHT وREPS

تقدم فايت آوت عُملتي FGHT وREPS؛ وعُملة FGHT هي العُملة الأصلية للمنصّة وتباع حالياً بسعرٍ مخفّضٍ خلال عرض البيع المُسبق الخاص بالمشروع، ويُمكنُ استخدامُها لدفع الاشتراك في المنصّة وللمشاركةِ في الدوريات والبطولاتِ المُقامة في الميتافيرس، وبالرُّغم من إمكانيةِ استخدام العملات النقدية لدفع الاشتراكات، غير أنَّ استخدامَ عُملة FGHT للدفع يترافقُ مع الحصول على خصمٍ بنسبة 25% على الاشتراكات.

أمّا عُملة REPS فتوجدُ حصرياً داخلَ التطبيق وتُستخدم لمكافأة المستخدمين على إكمال التدريبات، ومن ثمَّ يُمكنُ لحامليها استخدامُها للحصول على نسبة خصوماتٍ على الاشتراك بمنصّة فايت آوت، وللدفع لِقاء استشاراتٍ افتراضيّةٍ مع المدربين الشخصيين أو مدربيّ الرياضاتِ القتالية، ولإضافةِ لَمساتٍ تجميليّةٍ على الصورة الرمزية المميزة (الأفاتار) الخاصّةِ بكل مستخدم، بالإضافة إلى شراء السِلع التجارية الخاصة بفايت آوت.

تمديدُ فرصة كسب عُملاتٍ إضافيّةٍ حتى نهاية عرض البيع المُسبق

تمنح فايت آوت (Fight Out) المستثمرين مكافآتٍ سخيّةٍ لتحفيزهم على شراء عُملة FGHT خلال عرض البيع المُسبق، حيث يحصلُ المستثمرون الذين يشترون عُملات FGHT بما لا تقلُّ قيمته عن 500$ من عُملات FGHT خلال عرض البيع المُسبق على مكافأةٍ بنسبة 10% من قيمة استثمارهم، وتزدادُ نسبة المكافأة مع زيادة المبلغ المُستثمَر لتصل ذروتَها البالغة 25% التي يحصلُ عليها المستثمرون بما قيمته 50,000$ أو أكثر من عُملات FGHT.

بالإضافةِ إلى ذلك، يُمكن للمستثمرين اختيارُ فترة استحقاقٍ لعُملاتهم لمدّةِ 6-24 شهراً، حيث يبلغُ الحدّ الأدنى للمكافأة 10% والحدّ الأقصى 25%، وتتناسبُ نسبة المكافأة طرداً مع طول فترة الاستحقاق، وسيتمُّ إلغاء الحجز على العُملات تدريجياً خلال فترة الاستحقاق، حيثُ يُمكن للمستثمرين استخدامُ العُملات التي تم إلغاءُ استحقاقها في أي وقت؛ وتخضعُ جميع عُملات FGHT لفترةِ استحقاقٍ مدّتها 3 أشهر، وبعد انقضائِها يُمكن للمستثمرين اختيارُ تمديدِ فترة الاستحقاق.

تجدرُ الإشارةُ هنا أنَّ جميع مكافآت عرض البيع المُسبق ستكون من عُملات FGHT؛ وكانت هذه المكافآت سابقاً متاحةً فقط خلال المرحلة الأولى من عرض البيع المُسبق الذي تمّ بيعُ قُرابة 50% من العُملات المخصصة لهُ، بيدَ أنَّ فايت آوت أعلنت تطبيقَ نظام المكافآت على مدار فترة عرض البيع المُسبق.

يجبُ التنويه أخيراً بأنَّ عُملة FGHT -التي يقوم عليها مشروع فايت آوت- قد خضعت للتدقيق من قِبل Certik المختصّة في مجال الأمن على شبكات البلوكتشين، وقد تمَّ التحقق من هويّاتِ الفريق المسؤول عن تطوير فايت آوت (Fight Out) بواسطةِ فريق CoinSniper، كما تحظى فايت آوت بالدعم من قبل كلٍّ من Transak وLBank Labs وBlockmedia Labs وCryptonews.com.

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لم يتبقَّ الكثير من الوقت أمام المستثمرين لشراء عُملة FGHT بأدنى سعرٍ لها أو للاستفادة من عرض المكافآت المخصص لمرحلةِ عرض البيع المُسبق، حيثُ اقتربت المرحلة الأولى من عرض البيع المُسبق من بيعِ أكثر من 50% من العُملات المخصصة لها.

قوموا بالاطلاع على عرض البيع المُسبق الخاص بمشروع فايت آوت (Fight Out) لتكونوا جزءاً من الثورةِ القادمة في مجال اللياقة البدنيّة القائم على نموذج التحرك من أجل الكسب (M2E).