إصابة مواطن بجروح حرجة خلال مواجهات مع الاحتلال في الرام

وطن: أصيب مواطن بجروح وصفت بالحرجة، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة.

وذكرت وزارة الصحة أن إصابة حرجة وصلت مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله من موقع المواجهات في بلدة الرام، حيث قمعت قوات الاحتلال مسيرة خرجت في البلدة تنديدا بعدوان الاحتلال ومجزرته في محافظة جنين، والتي أدت لاستشهاد تسعة مواطنين، وإصابة آخرين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال قمعت المسيرة بالرصاص الحي وبقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.