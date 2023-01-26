حزب الله يشيد بالتصدي البطولي في مخيم جنين: المقاومون يكتبون فجر انتصار فلسطين
وطن: اشاد حزب الله "بالتصدي البطولي لأبناء مخيم جنين وفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة آلة الإرهاب الصهيوني، وإفشالهم لأهداف العدو وإجباره على الاندحار بعد ساعات من المواجهات".
واضاف حزب الله في بيان له "يشدّ حزب الله على أيدي المقاومين البواسل الذين يكتبون بدمائهم الزاكية فجر انتصار فلسطين القريب. ويُعرب عن تضامنه الكامل مع أبطال المخيم وسائر المقاومين في مواجهة الاحتلال وإجرامه. ويُدين حزب الله العدوان الصهيوني على المخيم، ويستنكر بشدة الممارسات الإرهابية التي قامت بها قوات الاحتلال واقتحامها للمستشفيات واعتدائها على الجرحى بطريقة وحشية تُخالف كل القوانين الإخلاقية والإنسانية".
وتقدّم حزب الله "من شعبنا الفلسطيني بأحرّ التعازي والمواساة، سائلًا الله تعالى الرحمّة للشهداء، وللجرحى الشفاء العاجل، وللمقاومين النصر والعزّة".