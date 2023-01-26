حزب الله يشيد بالتصدي البطولي في مخيم جنين: المقاومون يكتبون فجر ‏انتصار فلسطين

وطن: اشاد حزب الله "بالتصدي البطولي لأبناء مخيم جنين وفصائل المقاومة الفلسطينية ‏في مواجهة آلة الإرهاب الصهيوني، وإفشالهم لأهداف العدو وإجباره على ‏الاندحار بعد ساعات من المواجهات".‏

واضاف حزب الله في بيان له "يشدّ حزب الله على أيدي المقاومين البواسل الذين يكتبون بدمائهم الزاكية فجر ‏انتصار فلسطين القريب. ‏ويُعرب عن تضامنه الكامل مع أبطال المخيم وسائر المقاومين في مواجهة ‏الاحتلال وإجرامه.‏ ويُدين حزب الله العدوان الصهيوني على المخيم، ويستنكر بشدة الممارسات ‏الإرهابية التي قامت بها قوات الاحتلال واقتحامها للمستشفيات واعتدائها على ‏الجرحى بطريقة وحشية تُخالف كل القوانين الإخلاقية والإنسانية". ‏

وتقدّم حزب الله "من شعبنا الفلسطيني بأحرّ التعازي والمواساة، سائلًا الله تعالى ‏الرحمّة للشهداء، وللجرحى الشفاء العاجل، وللمقاومين النصر والعزّة".‏