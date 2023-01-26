مواجهات في ضواحي القدس وإغلاق حاجز مخيم شعفاط

وطن: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حاجز مخيم شعفاط العسكري شمال شرق القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز عقب اندلاع مواجهات مع الشبان الذين خرجوا للتنديد بجرائم الاحتلال في جنين، واستمرار احتجاز جثمان الشهيد محمد علي الذي ارتقى برصاص الاحتلال أمس الأربعاء أثناء التصدي لعملية هدم منزل الشهيد عدي التميمي.

وفي السياق، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، وفي بلدة الرام بعد قمع مسيرة تنديد بمجزرة الاحتلال ضد أبناء شعبنا في جنين.

كما اندلعت مواجهات مع الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري بقرية بيت إجزا شمال غرب القدس المحتلة، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين.