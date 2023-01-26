أمين عام الجهاد الاسلامي: رغم الألم لن ننكسر وستبقى بنادقنا حاضرة للقتال والدفاع عن شعبنا

وطن: أكد الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، زياد النخالة، في تصريح مقتضب عقب المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في جنين وتصدي المقاومين للاجتياح الواسع هناك، استمرار مقاومة الاحتلال وقال "هذا العدوان على الشعب الفلسطيني في جنين والضفة الباسلة لن يوقف المقاومة، ومقاتلو شعبنا الشجعان سيبقون في الميدان، وسيبقون في حالة اشتباك مستمر مع العدو ".

واضاف النخالة "هذا يوم من أيام الجهاد، ويوم من أيام الشعب الفلسطيني الذي لم يتوقف عن القتال والمقاومة، والشهداء اليوم يتقدمون الصفوف ويصنعون ملامح مستقبلنا بوحدتهم ودمائهم وقتالهم".

وقال: "لن ننكسر ولن نتراجع رغم الألم، وستبقى راياتنا مرفوعة وبنادقنا حاضرة للقتال والدفاع عن الشعب الفلسطيني وأهدافه المقدسة بإذن الله".