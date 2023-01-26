أربع إصابات برصاص الاحتلال احداها خطيرة خلال مواجهات بمدينة البيرة

وطن: افادت وزارة الصحة ان اربعة مواطنين اصيبوا برصاص الاحتلال، خلال المواجهات التي اندلعت عند مدخل مدينة البيرة عقب المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم جنين، وصفت احداها بانها خطيرة.

وبحسب وزارة الصحة، فإن اربعة شبان اصيبوا عصر اليوم الخميس برصاص الاحتلال، حالة احدهم خطيرة، حيث أصيب برصاص الاحتلال الحي في صدره، فيما أصيب ثلاثة آخرون في مناطق مختلف من أجسادهم، ونقلوا جميعا إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله.

ولفتت الصحة ان مجمل الاصابات التي وصلت مجمع فلسطين الطبي 3 اصابات بينها اصابة خطيرة.