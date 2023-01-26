حركة المبادرة الوطنية: الجريمة الفاشية في جنين لن تكسر مقاومة الشعب الفلسطيني

وطن: أدانت حركة المبادرة الوطنية المجزرة الدموية البشعة التي ارتكبها جيش الفاشيين في مخيم جنين اثناء اقتحامه صباح اليوم .

واستنكرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بشدة هذا العدوان البربري الذي تخلله قصف جيش الاحتلال لمنازل المواطنين بالقذائف الصاروخية و إعدامه بالرصاص الحي لعدد من المواطنين بينهم سيدة مسنة و اصابة عدد كبير ايضا باصابات خطيرة .

و وصفت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ايضا منع جيش الاحتلال لسيارات الاسعاف من الوصول للمصابين لعدم نقلهم للمشافي و استهدافه لإحداها ايضا بالرصاص و تدمير عدد من سيارات المواطنين و ممتلكاتهم بما في ذلك تدميره لمؤسسات المخيم بجريمة حرب و وصمة عار على جبين مرتكبيها و جبين كل من يصمت على هذه الجرائم .

وأمام هذه الجرائم الدموية و المتواصلة و الصمت الدولي المتواصل عليها فإن حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية تدعو للتحلل فورا من الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال و الغاء و وقف كافة اشكال التنسيق الامني و الاسراع دون إبطاء للالتفاف حول برنامج كفاحي موحد و مقاوم لتصعيد وتيرة المقاومة في مختلف ارجاء فلسطين وكذلك فرض المقاطعة و العزل على هذا الكيان العنصري الفاشي و محاكمة اركانه في المحاكم الدولية مشددة على ان الشعب الفلسطيني لن يقبل ان يتم ذبحه يوميا و ارتكاب الجرائم البشعة بحقه دون أن يدفع الاحتلال ثمنا لجرائمه .

وتوجهت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بالتحية لعوائل الشهداء في جنين و في شعفاط و سلوان و في كل مدننا و بلداتنا و قرانا الفلسطينية و بالشفاء العاجل لكافة الجرحى و المصابين .

