مواجهات وإصابات بالضفة عقب مجزرة جنين

وطن: اندلعت مواجهات في العديد من المدن والمواقع في انحاء الضفة الغربية عقب المجزرة التي ارتكبها الاحتلال صباح اليوم الخميس في مخيم مدينة جنين، واسفرت عن استشهاد 9 مواطنين واصابة اكثر من 20 آخرين حالات بعضهم خطرة.

وأصيب عشرات المواطنين، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة في طولكرم.

وفي قلقيلية، أفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز الجنوبي من المدينة (منطقة جلجولية)، أطلقت قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب الشبان الذين خرجوا تنديدا بالمجزرة في جنين ومخيمها، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي بيرزيت، خرج العشرات من الطلبة من جامعة بيرزيت في مسيرة باتجاه حاجز "بيت إيل" العسكري المقام على أراضي المواطنين عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، حيث اندلعت مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت تجاههم، ما اسفر عن اصابة العديد منهم بحالات اختناق.

واندلعت مواجهات مماثلة مع الاحتلال في منطقة باب الزاوية بمدينة الخليل، كما ورشق الشبان بالحجارة مركبات المستوطنين والبرج العسكري على مدخل مخيم العروب شمال الخليل.