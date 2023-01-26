زهرة المدائن تفتتح دورة عمل حول لدعم النفسي والاجتماعي من خلال الفنون للتعبير

وطن: افتتحت جمعية زهرة المدائن لتنمية وتطوير المجتمع، في مقرها بالقدس اليوم الخميس، وضمن برنامج للدعم النفسي والاجتماعي من خلال الفنون، دورة عمل بعنوان " الدعم النفسي و الاجتماعي".

واستهدفت الدورة عدد من النساء من القدس من خلال الفنون للتعبير عن انفسهن والضغوط التي يواجهنها لغايات الدعم والتفريغ النفسي.

وتأتي هذه الورشة ضمن برنامج الدعم النفسي الذي تنظمه الجمعية، ويستمر لاربعة شهور بواقع لقاء كل أسبوع ، باشراف المدرب المختص عبد الحميد أبو شريحه ، وتشرف على الدورة من الجمعية نور حمد .

وقال رئيس الجمعية أشرف الرجبي بان الدورة تهدف إلى منح المشاركات مساحة أمنة وممتعة للتعبير عن ذاتهن ومكنوناتهم من خلال الفنون البصرية واستكشاف قدراتهن الإبداعية، وذلك بهدف الدعم النفسي والاجتماعي، وخصوصا في ظل الاوضاع الصعبة التي تعاني منها النساء في القدس.

وتشمل على عدة أنشطة منها كسر الحواجز بين المشاركات، ومرحلة تفريغ نفسي تفاعلي.

واشارت المديرة التنفيذية للجمعية نور حمد أن هذه الدورة بداية لدورات قادمة ستقوم بها الجمعية في العديد من المناطق التي تستهدف من خلالها النساء ، حيث أن مجمل الاوضاع في الأراضي الفلسطينية والضغوط التي تواجه النساء تتطلب عقد مثل هذه الدورات لما لها من اهمية في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي.