شهداء "الفصل الاخير" من المجزرة المتواصلة في مخيم جنين

وطن: استشهد 9 مواطنين خلال عدوان واسع شنه الاحتلال اليوم الخميس على مخيم جنين، واصيب خلاله ما لا يقل عن 20 مواطنا (اصابات بعضهم خطيرة)، وفقا لمصادر فلسطينية مختلفة.

وشهداء المجزرة التي تخللها قصف الاحتلال أحد المنازل بالقذائف الصاروخية، وتدمير العديد من الممتلكات والمركبات من قبل جرافات وآليات الاحتلال وجنوده، واستهداف حتى المستشفى بقنابل الغاز، هم:

1- الشهيد عز الدين ياسين زيد (19 عاما)- من مخيم جنين.

2- الشهيد صائب عصام محمود زريقي (26 عاما).

3- الشهيد عبد الله مروان الغول (18 عاما).

4- الشهيد محمد صادق جرار (23 عاما)

5- الشهيدة ماجدة عبيد (50 عاما)

6- الشهيد معتصم محمود ابو الحسن (21 عاما)- اليامون

7- الشهيد امجد عارف الجعص (22 عاما)- مخيم جنين

8- الشهيد نور سامي غنيم - برقين

9- الشهيد محمد سامي غنيم -برقين

وتصدى المقاومون للاجتياح الاوسع والاشد دموية الذي يتعرض له المخيم حين دمره الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى عام 2002، واشتبكوا مع قوات الاحتلال، حتى انسحابها من المخيم والمدينة، فيما رشق عشرات المواطنين دوريات واليات الاحتلال بالحجارة خلال ذلك.

واوضحت المصادر المحلية ان قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين في ساعة مبكرة من الصباح عبر قوة خاصة تسللت الى المخيم، ساندتها قوات كبيرة من جيش الاحتلال، وما لبثت ان اندفعت عشرات الدوريات للمخيم والمدينة وسط اشتباكات عنيفة اندلعت إثر تصدي المقاومين والمواطنين لها.

وتسللت وحدات الاحتلال الخاصة بشاحنة تجارية تم تمويهها لتبدو كما تلك الخاصة بشركة الجنيدي الفلسطينية للالبان.

واكدت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية في بيان وصلت نسخة منه "وطن" بأنه لا يوجد أي علاقة أو صلة لها أو لوكلائها أو شركات توزيع منتجاتها في جميع أنحاء الوطن بمركبة الألبان التي اقتحمت بها قوات الاحتلال مخيم جنين.

وقالت الشركة بان المركبة التي اقتحمت بها القوات الاسرائيلية الخاصة مخيم جنين، تحمل شعارا شبيها ومُقلد لشعارنا ويحمل أحرف مختلفة، وقد تعود لمعامل أو مصانع ألبان تعمل بالداخل الفلسطيني.

وعمدت قوات الاحتلال لقطع التيار الكهربائي عن مخيم جنين فور اقتحامها، ومنع طواقم الاسعاف من الوصول اليه، فيما تعطلت العملية التعليمية في مختلف مدارس جنين، واعلن اضراب شامل حدادا على أرواح شهداء المجزرة في انحاء الضفة.

وذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية د.مي الكيلة ان جيش الاحتلال أعاق دخول مركبات الإسعاف إلى داخل مخيم جنين لإنقاذ الجرح، فيما ذكرت مصادر محلية ان العديد من الجرحى والشهداء بقوا على الأرض لفترات من الوقت قبل ان يتمكن الأهالي من نقلهم.

وأكدت د. الكيلة أن قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى جنين الحكومي، وأطلقت بشكلٍ متعمد قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه قسم الأطفال في المستشفى، ما أدى لإصابة أطفال بحالات اختناق.