الإضراب الشامل يعم الضفة حدادا على ارواح الشهداء في جنين

وطن: عم الإضراب الشامل مدن الضفة الغربية اليوم الخميس حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا في جنين، وتنديدا بالعدوان والمجزرة التي ارتكبها الاحتلال واسفرت ايضا عن اكثر من 16جريحا.

واغلقت المحال التجارية ابوابها، وسط حالة من الغضب والدعوات بالتوجه لنقاط التماس ردا على مجازر الاحتلال.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية والفعاليات الشعبية في مختلف محافظات الضفة الغربية الاضراب الشامل حدادا على أرواح شهداء جنين الذين ارتقوا صباح اليوم في عدوان دموي واسع ارتكبته قوات الاحتلال على المخيم.