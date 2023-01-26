رئيس قسم السياسة النقدية والأسواق المالية في سلطة النقد: اجمالي الديون على الحكومة تمثل 36.5% من اجمالي الناتج المحلي

وطن: أكد د. سيف الدين يوسف عودة رئيس قسم السياسة النقدية والأسواق المالية في سلطة النقد الفلسطينية، أن إجمالي الانفاق لوزارة التربية والتعليم حوالي 1016.6 مليون دولار، يمثل ما نسبته 19.5% من اجمالي الانفاق في العام 2022. وتعتبر موازنة التعليم ثاني أكبر موازنة في موازنة الحكومة بعد موازنة النظام العام والسلامة.

وأوضح أن اجمالي الدين العام الحكومي (الداخلي والخارجي) بلغ 3.6 مليار دولار في نهاية الربع الثالث 2022 يمثل حوالي 18.5% تقريباً من اجمالي الناتج المحلي. وباضافة المتأخرات على الحكومة (ديون للقطاع الخاص والموظفين) والتي تبلغ حوالي 3.4 مليار دولار، فان اجمالي الديون على الحكومة تبلغ 7 مليار دولار تمثل حوالي 36.5% من اجمالي الناتج المحلي.

جاء ذلك خلال مداخلته الخاصة بحملة تمويل التعليم وإلغاء الديون، التي انطلقت في 19 من الشهر الجاري، للاطلاع على نص الكلمة كاملة، اضغط هنا